В МИД Украины ждут официальной реакции Франции на визит французских евродепутатов в аннексированный Крым

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обсудила с послом Франции нелегальный визит депутатов Европарламента в оккупированный Крым. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Джапарова заявила о недопустимости связей граждан Франции с представителями РФ на территории оккупированного Крыма.
"Обратилась к послу Франции с просьбой официально отреагировать на визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым", – заявила замминистра МВД.
Как сообщает пресс-служба ведомства, посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что позиция официального Парижа относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины не изменилась.
Он заявил, что передаст в МИД Франции обращение украинских дипломатов.
Накануне сообщалось, что делегация французских депутатов Европарламента планирует посетить оккупированный Россией Крым с трехдневным визитом. Глава так называемого комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что члены делегации планируют в качестве экспертов посетить избирательные участки в Ялте и Симферополе и оценить голосование по поправкам в конституцию Российской Федерации.
25 июня в РФ началось голосование по поправкам к конституции, которые инициировал президент РФ Владимир Путин. Онлайн-голосование проводится с 10.00 25 июня до 20.00 30 июня.
Голосование проходит и в оккупированном Россией Крыму. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что такие действия РФ будут иметь для нее политические и правовые последствия.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.