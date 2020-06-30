Боевики заблокировали КПВВ на Донбассе. Людей пропускают в ОРДЛО только в Станице Луганской

Контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" заблокирован российскими оккупантами с 11 июня, КПВВ "Новотроицкое" – с 28 июня, сообщает Госпогранслужба Украины.

За вчерашний день через КПВВ "Станица Луганская" прошло более 800 человек Фото: dpsu.gov.ua

Боевики пропускают людей на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей только через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская". Об этом 30 июня сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что за вчерашний день через КПВВ "Станица Луганская" прошло более 800 человек.

В то же время в Госпогранслужбе Украины подчеркнули, что контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" заблокирован российскими оккупантами с 11 июня, КПВВ "Новотроицкое" – с 28 июня. По той же причине невозможен пропуск граждан и через КПВВ "Гнутово".

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое". Однако, по данным украинским пограничников, боевики регулярно блокируют работу пропускных пунктов и препятствуют перемещению граждан.