"Порвала флаг "ДНР" и выбросила в мусорное ведро. Через полтора часа – звонок в дверь". Гражданка Испании рассказала о своем аресте в Донецке

Уроженка Донецка, гражданка Испании Евгения Йепес 18 дней провела в тюрьме, после того как боевики арестовали ее за сорванные с балкона ее донецкой квартиры флаги России и "ДНР". Женщина рассказала, что ей угрожали длительным сроком за "надругательство над символами", но в итоге оштрафовали за мелкое хулиганство и вывезли на подконтрольную Украине территорию.

Боевики ОРДО угрожали испанской гражданке Евгении Йепес длительным сроком заключения за сорванные с балкона ее донецкой квартиры флаги России и "ДНР". Об этом она 29 июня рассказала "Новостям Донбасса".

По ее словам, 3 июня она сбросила российский флаг, который без спросу повесили коммунальные служащие, но вскоре увидела на балконе знамя группировки.

"Флаг прикрутили очень сильно. Чтобы его снять, его необходимо было порвать минимум на две части. Что и получилось. Я его положила в мусорное ведро, там и так был мусор, а теперь ведро заполнено. Думаю: "Выйду выброшу этот мусор". Пошла выбросила мусор, и примерно через полтора часа – звонок в дверь", – сообщила Йепес.

Сотрудники "полиции" обыскали ее квартиру, а затем нашли флаг в мусорном контейнере. По словам Йепес, ей надели на голову пакет и повезли на допрос.

"Пока мы не дошли до протокола, они друг с другом беседуют: "Ну, что в "Изоляцию" ее"? И смеются. Потому что, видимо, знают, какое впечатление производит это место на всех. Думаю: "Черт, я столько читала об этой "Изоляции", неужели она? Я все пройду, я выдержу!" – вспоминает испанка украинского происхождения.

Она оказалась в камере изолятора "МГБ ДНР" без окон и с ведром вместо туалета. С 6.00 до 22.00 конвоиры запрещали ей ложиться на нары.

На допросах ей сообщили, что в ожидании суда она может провести несколько лет, а затем ей грозит срок за "надругательство над символами ДНР" и депортация.

"Тот, что повыше говорит: "Евгения, тут очень много вещей, которые вас обличают и мы еще этим займемся. Чтобы мы к вам и суд отнесся мягче, вы должны прекратить врать так откровенно. Вы должны признать, что вы это сделали из неприязни к Российской Федерации. Вы должны признаться, вы – человек либеральных, прозападных взглядов. Если б вы не были таким человеком, вы б не жили в Испании, а жили бы в России, наверное. Значит, русский мир вам не близок. Вот этого вы отрицать не сможете". Я говорю: "Конечно, не смогу. А зачем? Вы мне скажите, за это можно получить дополнительные годы тюрьмы?" – пересказала она свои беседы на дознании.

Однако спустя несколько дней ей сообщили, что ее статью переквалифицировали на мелкое хулиганство. В "суде" с ней обращались крайне вежливо, попросив подписать протокол о штрафе в размере 238 российских рублей.

Затем Йепес дали полчаса на то, чтобы собрать личные вещи, и утром 21 июня вывезли ее к украинскому блокпосту на линии разграничения.

Уроженка Донецка Йепес с 1996 года проживает с мужем в Испании. В Донецк она приехала в феврале 2020 года, чтобы проверить состояние квартиры, а выехать из города не смогла из-за вспышки коронавируса.