Сутки на Донбассе. 10 обстрелов боевиками, ранен украинский военный

4 июля представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреливали украинские позиции в районе Новотошковского, Орехово, Крымского, Катериновки, Павлополя, Гнутово и Пищевика.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, 120- и 82-мм минометов, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского и Катериновки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку Павлополя, Гнутово и Пищевика.

По данным разведки, украинские защитники 4 июля уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков.

После полуночи вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня.

"Противник на рассвете открывал огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов на подступах к Павлополю. Также враг обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Марьинки. Чтобы прекратить вооруженную активность оккупантов, наши подразделения мгновенно отреагировали в ответ, после чего враждебные обстрелы прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.