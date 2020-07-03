На Донбассе с начала 2020 года погибло 11 мирных жителей – Денисова

Утром 3 июля во время обстрела поселка Зайцево в Донецкой области погибла жительница населенного пункта. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Денисова: Российская Федерация в очередной раз нарушая Минские договоренности, демонстрируя миру свою агрессивную оккупационную политику Фото: Людмила Денісова / Facebook

В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями 3 июля погибла жительница поселка Зайцево Донецкой области, с начала 2020 года это 11-я жертва среди гражданского населения, об этом написала в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее информации, во время обстрела женщина находилась во дворе.

"Она получила многочисленные осколочные ранения из-за попадания мины в дерево. Она жила в летней веранде дома, разрушенного в результате предыдущих обстрелов", – добавила омбудсмен.

По данным руководителя гуманитарной миссии "Пролиска" Евгения Каплина, 80-летняя женщина погибла от потери крови до приезда медиков-волонтеров. Об этом он написал в Facebook 3 июля.

"Мы оказывали женщине домашний уход и предоставляли средства реабилитации", – отметил Каплин.

По словам омбудсмена, с начала агрессии РФ на востоке Донбассе Украина потеряла более 13 тыс граждан.

"Российская Федерация в очередной раз нарушая Минские договоренности, демонстрируя миру свою агрессивную оккупационную политику и нежелание прекращать огонь на востоке Украины, из-за чего мирные жители продолжают гибнуть от вражеских пуль", – подчеркнула Денисова.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.