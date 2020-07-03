ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская делегация в ОБСЕ рассказала о российском гражданстве "обмудсмена" боевиков "ДНР" Морозовой

"Омбудсмен" боевиков "ДНР" Дарья Морозова имеет гражданство РФ и недвижимость в Москве, заявил заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Морозова получила воинское звание "капитан" от погибшего главаря боевиков Александра Захарченко
Морозова получила воинское звание "капитан" от погибшего главаря боевиков Александра Захарченко
Фото: dan-news.info

Украинская делегация во время онлайн-заседания форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, которое проходило 2 июля, обратила внимание делегаций стран-участниц на факт наличия гражданства Российской Федерации у "омбудсмена ДНР" Дарьи Морозовой. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Лоссовского.

"Мы продолжаем предоставлять делегациям государств – участников ОБСЕ информацию о высокопоставленных чиновниках и гражданах РФ, занимающих официальные должности в российских оккупационных администрациях на Донбассе. На этот раз мы проинформировали о так называемом омбудсмене "ДНР" Дарье Морозовой", – сказал Лоссовский.

По его словам, украинская делегация сообщила, что Морозова, которая принимает участие в переговорах в Минске, имеет гражданство РФ и в дальнейшем планирует жить в Москве, где она уже имеет недвижимость.

Лоссовский добавил, что "омбудсмен" боевиков получила воинское звание "капитан" от погибшего главаря боевиков Александра Захарченко, а также медаль от российской Ассоциации ветеранов войны.

В мае министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, что в ходе видеоконференции трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обновленная украинская делегация указала российским представителям на то, что "приглашенные" от ОРДЛО лица являются гражданами Российской Федерации. Речь шла о представителе боевиков "ЛНР" Владиславе Дейнего и представительнице боевиков "ДНР" Наталье Никоноровой.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Донбасс, гражданство, ДНР, Дарья Морозова, ОРДЛО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Розы замка". Галкин показал их с Пугачевой розарий
"Розы замка". Галкин показал их с Пугачевой розарий
  Бабкина рассказала Галкину о своих галлюцинациях в реанимации
  Бабкина рассказала Галкину о своих галлюцинациях в реанимации
Фадеев, похудевший на 110 килограммов, намерен составить конкуренцию диетологам
Фадеев, похудевший на 110 килограммов, намерен составить конкуренцию диетологам
"Честная фотография". 53-летняя Литвинова показала пляжный снимок без ретуши
"Честная фотография". 53-летняя Литвинова показала пляжный снимок без ретуши
Джанабаева во время речного круиза с Меладзе позировала на палубе
Джанабаева во время речного круиза с Меладзе позировала на палубе
"Шизоидная профессия". Сын Ефремова высказался об актерстве
"Шизоидная профессия". Сын Ефремова высказался об актерстве
Спасти Молокини. Броснан переживает за судьбу острова-кратера, расположенного в Тихом океане
Спасти Молокини. Броснан переживает за судьбу острова-кратера, расположенного в Тихом океане
Сын Ефремова: У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами
Сын Ефремова: У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами
"Все подумали, что это твой парень". Jerry Heil показала младшего брата
"Все подумали, что это твой парень". Jerry Heil показала младшего брата
"Очень красивая женщина. Издали сразу видна..." Успенская позировала за рулем кабриолета
"Очень красивая женщина. Издали сразу видна..." Успенская позировала за рулем кабриолета
"Каня, нюня, туна". Шоптенко перечислила интересные словечки своего сына
"Каня, нюня, туна". Шоптенко перечислила интересные словечки своего сына
"У собаки генетические дефекты, ее нельзя ни размножать, ни дорого продать". Эсхакзай уверена, что ее питомца кто-то забрал себе
"У собаки генетические дефекты, ее нельзя ни размножать, ни дорого продать". Эсхакзай уверена, что ее питомца кто-то забрал себе
"Думала, Пугачева так омолодилась", "Порнушка". Loboda в новом образе обсуждают в Instagram
"Думала, Пугачева так омолодилась", "Порнушка". Loboda в новом образе обсуждают в Instagram
"Ну какая же красотка!" Жена Комарова показала, как готовится к съемкам
"Ну какая же красотка!" Жена Комарова показала, как готовится к съемкам
  "Я такая вся на стиле, чтобы ох...ели все". Вышел клип группы "Ленинград" с новой вокалисткой на трек "Фотосессия". Видео
  "Я такая вся на стиле, чтобы ох...ели все". Вышел клип группы "Ленинград" с новой вокалисткой на трек "Фотосессия". Видео
Каменских: Не превращайте свою жизнь в гонку за благами
Каменских: Не превращайте свою жизнь в гонку за благами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
Организатор концертов Харламова: В жизни с ним непросто. Чудит, выпивает
Организатор концертов Харламова: В жизни с ним непросто. Чудит, выпивает
Супруга киевского мэра Кличко: Спасибо всем, кто помнит. Я вернусь, новая и свободная
Супруга киевского мэра Кличко: Спасибо всем, кто помнит. Я вернусь, новая и свободная
Пугачева приняла гостей у себя в Грязи. Опубликовано фото застолья
Пугачева приняла гостей у себя в Грязи. Опубликовано фото застолья
"Теннис. Не нарваться бы на рифму", "Теннис большой", "Подумала, баночку с калом держите". Муж Собчак Богомолов позировал с рукой между ногами
"Теннис. Не нарваться бы на рифму", "Теннис большой", "Подумала, баночку с калом держите". Муж Собчак Богомолов позировал с рукой между ногами
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS