Украинская делегация в ОБСЕ рассказала о российском гражданстве "обмудсмена" боевиков "ДНР" Морозовой

"Омбудсмен" боевиков "ДНР" Дарья Морозова имеет гражданство РФ и недвижимость в Москве, заявил заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Украинская делегация во время онлайн-заседания форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, которое проходило 2 июля, обратила внимание делегаций стран-участниц на факт наличия гражданства Российской Федерации у "омбудсмена ДНР" Дарьи Морозовой. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Лоссовского.

"Мы продолжаем предоставлять делегациям государств – участников ОБСЕ информацию о высокопоставленных чиновниках и гражданах РФ, занимающих официальные должности в российских оккупационных администрациях на Донбассе. На этот раз мы проинформировали о так называемом омбудсмене "ДНР" Дарье Морозовой", – сказал Лоссовский.

По его словам, украинская делегация сообщила, что Морозова, которая принимает участие в переговорах в Минске, имеет гражданство РФ и в дальнейшем планирует жить в Москве, где она уже имеет недвижимость.

Лоссовский добавил, что "омбудсмен" боевиков получила воинское звание "капитан" от погибшего главаря боевиков Александра Захарченко, а также медаль от российской Ассоциации ветеранов войны.

В мае министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, что в ходе видеоконференции трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обновленная украинская делегация указала российским представителям на то, что "приглашенные" от ОРДЛО лица являются гражданами Российской Федерации. Речь шла о представителе боевиков "ЛНР" Владиславе Дейнего и представительнице боевиков "ДНР" Наталье Никоноровой.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.