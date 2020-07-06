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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников заявил, что Россия готова к уступкам по Донбассу

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что российская сторона на минских переговорах не демонстрирует враждебность и хочет сблизить позиции с украинской.

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Резников считает, что российская сторона также проведет ротацию в своей делегации в Минске
Резников считает, что российская сторона также проведет ротацию в своей делегации в Минске
Скриншот: Новости Донбасса / YouTube

Россия готова пойти на уступки по нескольким вопросам в переговорах по Донбассу. Такое мнение в комментарии изданию "Новости Донбасса" высказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. 

Он заявил, что оптимистично смотрит на итоги переговоров в Минске.

По мнению Резникова, компромиссы могут быть по вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц, режима прекращения огня, разминирования, строительства новых контрольных пунктов въезда/выезда, открытию боевиками "ДНР" границы с территорией, подконтрольной правительству Украины.

"Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика, нет враждебности. Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции", – отметил министр. 

Он высказал мнение, что другая сторона переговоров также проведет ротацию в своей делегации, потому что "невозможно говорить "да", если ты шесть лет говорил "нет".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР". 

В начале июня Украина впервые привлекла к работе в трехсторонней контактной группе четырех переселенцев: ОРДО представляют донецкие журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, а ОРЛО  юрист, председатель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, что шесть лет в минских переговорах участвовали только представители "ЛНР" и "ДНР", а Украина хочет привлечь в группу выходцев с Донбасса, которые вынужденно покинули регион после начала военного конфликта.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, переговоры, Алексей Резников, минские переговоры
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