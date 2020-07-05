Порошенко заявил, что в команде Зеленского есть человек, который пять лет каденции экс-президента провел в РФ

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал Владимира Зеленского неопытным политиком, который мстит своему предшественнику за падение собственного рейтинга. Порошенко высказал мнение, что в Украине сейчас играет важную роль "пятая колонна".

Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью ВВС 3 июля заявил, что политические преследования против него на родине являются местью неопытного президента Владимира Зеленского.

"Это месть. Это месть неопытного политика", – отметил бывший глава государства.

Он высказал мнение, что такие действия связаны с падением рейтинга Зеленского.

"Президент Зеленский считает, что сейчас, когда его рейтинг стремительно падает, он должен заменить крах реформ, беду в экономике, глубокий кризис, катастрофу в борьбе против коронавируса и драматическую, плохую ситуацию по защите нашего государства от российской агрессии, – он хочет заменить все эти нужные реформы, которых ждет страна, на телешоу. Потому что телешоу – это единственное, в чем он разбирается, что он может профессионально делать. Но люди не верят в это телешоу, и это самое главное", – сказал Порошенко.

На предположение журналиста, что Зеленский мстит своему предшественнику за месседжи в ходе предвыборной кампании, Порошенко сказал, что главной проблемой является тот факт, что важную роль в Украине сейчас играет "пятая колонна".

"Команда человека из Кремля, которая пять лет моего президентства просидела в Москве, – теперь он представлен в Офисе президента, в Государственном бюро расследований, в Генеральной прокуратуре. Именно об этом я и говорил в прошлом году. И к сожалению, я был прав, а мои критики ошибались", – подчеркнул бывший президент.

Он сказал, что никогда не считал Зеленского человеком президента РФ Владимира Путина, однако убежден в его неопытности.

"Я говорю, что он довольно неопытный, и его команда, к которой принадлежит один человек, находившийся в России все пять лет моего президентства, точно играет очень негативную роль. И в этой ситуации это политическая расплата", – добавил Порошенко.

Бывший президент не назвал имени человека, который, по его словам, находился в РФ во время его президентской каденции.

В начале июня 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве.

1 июля Печерский районный суд Киева рассматривал вопрос избрания Порошенко меры пресечения в уголовном производстве по делу об издании указа о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание было отложено до 8 июля. Обвинение просило назначить меру пресечения в виде личного обязательства.