Действия Порошенко являются прискорбным неуважением к суду и не достойны должности президента – Кравчук

Слово в ответ моим слушателям и читателям

Вы обращаетесь ко мне с вопросом, как я отношусь к следственным действиям правоохранительных органов и решениям суда в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Излагаю свою позицию по этому вопросу.

В 1991 году я и мои единомышленники основали институт президентства в Украине. Поверьте, это было нелегко. Должность президента в стране функционирует более 29 лет. Сегодня мы уже имеем шестого президента, имеем позитивный и негативный опыт.

Мы преодолевали трудности, учились, ошибались и, несмотря на все, двигались вперед.

Что нам не удалось сделать (и это важнейшее), так это поднять должность президента на высоту уважения к нему украинского народа. Как человек, который проходил президентский путь первым, я всегда хотел, чтобы вокруг президента колосилась пшеница, а не росли сорняки. Но это мое желание. Как показывает опыт, жизнь намного сложнее. Не каждому под силу выдержать его испытания, не клюнуть на искушение.

Судить о совершенстве закона и его применении может только правоохранительная система, а не лично президент или его окружение

Что тут принципиально? Народ выбирает президента и имеет право оценивать его, поддерживать или не поддерживать. Это вопрос исключительно политический. Конституция Украины наделяет президента конкретными полномочиями.

Он каждый день принимает решения, подписывает законы, указы, распоряжения, выступает с заявлениями и речами. Кроме того, президент ведет разговоры, консультируется, советуется со своими подчиненными, оговаривает с ними планы на будущее. Обсуждает программы и тому подобное. Далеко не все из этого обнародуется. Но именно тут зарождаются и потом действуют хорошие или плохие намерения президента.

Их источником также являются семья, друзья, бизнес-партнеры, доверенные лица и просто "нужные" люди. Таких персонажей вокруг президентов очень много, и далеко не все они имеют хорошие намерения. Нередко они думают лишь о своем будущем, а не о деятельности президента, что негативно влияет на всю систему управления государством.

Плюсы и минусы президента становятся очевидными после завершения каденции. Люди хотят знать, что президент сделал хорошего, а что – плохого. В действие приходят политические силы, институты гражданского общества. То, что было скрыто, поднимается на поверхность. Каждый президент должен это помнить и быть готовым к любым поворотам судьбы. Подобное происходило раньше и происходит сейчас на наших глазах.

Главное тут – откинуть амбиции и понять, что закон для всех одинаковый. А судить о совершенстве закона и его применении может только правоохранительная система, а не лично президент или его окружение. Подобными полномочиями в правовом государстве прежде всего наделен суд. И такую позицию занимал каждый президент, будучи при власти. Не только ее провозглашал, а учил и наставлял других, требовал соблюдения. Теперь он оказался среди тех, кого учил. И ему очень не хочется с этим смириться.

Следователям Генеральной прокуратуры давали показания и президент Леонид Кучма, и президент Виктор Ющенко без всяких шумовых эффектов, так как не считали себя какими-то особенными и неприкосновенными

Я не хочу, не буду и не берусь оценивать, классифицировать дела, которые инкриминируются Петру Порошенко. Я не знаю их сути, и это не мое дело. Та высокая должность, которую он занимал, доверие миллионов людей, которые за него голосовали, требуют от президента быть законопослушным, достойно вести себя во всем.

Единственным местом, где президент, как и кто угодно другой, может защитить свою правоту, является суд. Надо идти в суд и защищаться. Такие возможности в Украине существуют. Все остальное – это откровенное героическое шоу с участием народных депутатов и приверженцев. И выглядит это все плохо.

Имею право так сказать, потому что в свое время проходил подобные испытания. Так, когда в 1994 году я проиграл президентские выборы Леониду Кучме, в моих действиях начали искать криминал. Я много раз посещал следователей, давал пояснения в суде и никаких публичных акций протеста не проводил.

А когда к поиску криминала против меня подключился немецкий журналист, который написал книгу на основе надуманных фактов, присланных из Украины моим приятелем, я подал на него в немецкий земельный суд и выиграл иск. Книга была запрещена, а автор понес наказание. Я не просил защиты у немецких друзей, а защищался в немецком суде.

К слову, следователям Генеральной прокуратуры давали показания и президент Леонид Кучма, и президент Виктор Ющенко без всяких шумовых эффектов, так как не считали себя какими-то особенными и неприкосновенными. А действия Петра Порошенко являются прискорбным неуважением к суду и не достойны должности президента.

Петр Порошенко должен воспользоваться своим правом гражданина Украины и подать в суд на Андрея Портнова за обвинения в государственной измене и масштабной коррупции или на Андрея Деркача за обнародование пленок его телефонных разговоров с вице-президентом США Джо Байденом, где также содержатся серьезные обвинения пятого президента Украины.

Если Порошенко действительно имеет неоспоримые доказательства своей правоты, доказательства, что все это – политические преследования, организованные президентом Владимиром Зеленским и его офисом, то пускай на них подает в суд. Это будет правовой и достойный президента путь, который он сейчас почему-то игнорирует. Все остальное выглядит политическим представлением.

Поверьте, мы, украинцы, лучше знаем свои проблемы и у нас хватит терпения и мудрости их решать

Я сожалею, что этот шум и гам, политическая трескотня не добавляют авторитета Украине. Однако в то же время я призываю всех быть справедливыми и придерживаться закона. А нашим западным учителям демократии, "защитникам" гонимых политических деятелей хочу сказать, что политических преследований в Украине не существует. Никто не пребывает за решеткой за свободомыслие, за личную позицию в жизни.

Очнитесь, господа! Поскольку ваши предупреждения о недопустимости политических преследований в Украине звучат как-то странно и могут быть квалифицированы как вмешательство в наши внутренние дела. Свои проблемы мы сами будем решать как суверенное независимое государство в строгом соответствии с украинским законодательством. В том числе и проблемы, связанные с президентом Петром Порошенко. Хотелось бы, чтобы вы не создавали лишних поводов обвинять украинскую власть в зависимости от внешнего управления. Поверьте, мы, украинцы, лучше знаем свои проблемы и у нас хватит терпения и мудрости их решать.

Я прошу всех, кто уже обратился или еще имеет намерение обратиться ко мне с аналогичными вопросами, услышать меня. Хотелось бы, чтобы услышал и Петр Порошенко.

Искренне, с уважением, Леонид Кравчук