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ПОЛИТИКА

Порошенко рассказал, в скольких уголовных производствах фигурирует

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко считает, что его уголовное преследование инициировал Офис президента Украины.

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Порошенко: Какой Портнов? Какая месть?
Порошенко: Какой Портнов? Какая месть?
Фото: EPA

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил в интервью YouTube-проекту журналистки Янины Соколовой "Соромно!", что сейчас фигурирует в 24 уголовных производствах.

"24, потому что три они закрыли. Я это узнал только из заявления [генпрокурора], которое прозвучало. Нам этого не сообщали", – сказал Порошенко.

Экс-президент не верит, что инициатором большинства производств является бывший заместитель главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Какой Портнов? Какая месть? Это попытка Офиса президента или лично президента Владимира Зеленского скрыться и отвлечь внимание за дымовой завесой, прикрывшись Портновым. Это прямые указания из Офиса президента, конкретно господина [заместителя председателя ОП Андрея] Смирнова", – сказал Порошенко.

Он отметил, что Смирнов "очень дружен" с Портновым и использует указанный сценарий, "чтобы преодолеть фобии, которые существуют в Офисе президента".

Порошенко считает, что "компас, который указывает на врагов Украины, у Зеленского попал в какое-то странное магнитное поле" и начал показывать неправильное направление. Экс-президент заявил, что у Украины один враг – Россия.

По мнению Порошенко, власти инициировали его уголовное преследование, чтобы отвлечь от проблем, с которыми столкнулось государство, а также "попытаться спасти падающий рейтинг за счет шоу".

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, с августа 2019 года – народный депутат от "Европейской солидарности".

В начале июня 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве (возможно, после этого были открыты новые производства). 18 июня она проинформировала о закрытии трех дел против экс-президента.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. Сегодня суд избирает экс-президенту меру пресечения по этому делу.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Зеленский считает, что его предшественник использует уголовные дела против себя, чтобы перед осенними местными выборами повысить рейтинги партии "Европейская солидарность".

"Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования. Большинство людей в Украине понимают, что все это похоже на политический театр", – сказал глава государства.

Теги: Петр Порошенко, Андрей Портнов, Владимир Зеленский, уголовное производство, Андрей Смирнов, Офис президента Украины
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