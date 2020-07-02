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Бутусов об изъятии приборов из частей ПВО: ГБР ищет компромат на Порошенко, и дошло до абсурда

2 июля стало известно, что следователи Госбюро расследований изымали в подразделениях Воздушных сил ВСУ важные элементы зенитно-ракетных комплексов. По информации журналиста Юрия Бутусова, бюро пытается найти информацию о злоупотреблениях команды бывшего президента Петра Порошенко в оборонных закупках, но при этом проявляет вопиющую некомпетентность и равнодушие.

Бутусов: Изъятие клистронов это гарантированное уголовное дело. Закупка нелегальная, поставка нелегальная, расчет за наличные
Бутусов: Изъятие клистронов – это гарантированное уголовное дело. Закупка нелегальная, поставка нелегальная, расчет за наличные
Фото: Тетяна Барвінська / Facebook

Обыски в частях Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях и изъятие СВЧ-приборов (клистронов), являющихся основными элементами системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель, стали частью расследования в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом написал в Facebook главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

По его сведениям, инициатором дела стало управление военной контрразведки Службы безопасности, размещенное в Виннице, а обыски проводили сотрудники Государственного бюро расследований.

"ГБР ищет компромат на прошлое руководство, на Порошенко и его команду, по закупкам в оборонной сфере. Где найти компромат? На закупках запасных частей в России. Клистроны для С-300 можно купить только в РФ. Это хорошо известная проблема – в 2014 году бывший директор полтавского завода "Знамя" Юрий Солошенко был задержан в Москве при попытке нелегально закупить именно клистроны к С-300. В 2016-м его освободили по обмену. В общем, обыски и изъятие клистронов – это гарантированное уголовное дело. Ведь закупка нелегальная, поставка нелегальная, расчет за наличные, первичных документов нет", – пояснил Бутусов логику следователей.

При этом в ГБР и СБУ не учли, что расследование раскроет имена тех, кто покупал клистроны в РФ, и этих людей задержит ФСБ, заметил журналист.

"В попытке повесить на Порошенко какие-то вещи правоохранители дошли до абсурда. Да, абсолютно точно написало командование Воздушных сил ВСУ: действия следователей – это преступление против обороноспособности. Разве можно вообще такое расследовать, проводить изъятия? Неужели нельзя без огласки проверить документы, разобраться в ситуации, прежде чем стартовать?" – возмутился главред.

Работу следователей он охарактеризовал тремя словами: "некомпетентность", "равнодушие", "пофигизм".

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4241433472563583

Вечером 2 июля стало известно, что клистроны возвращают в воинские части. В ГБР пообещали дать оценку правомерности действий своих сотрудников, которые проводили обыски. 

Теги: Россия, СБУ, Петр Порошенко, Украина, ФСБ, Юрий Бутусов, ПВО, оборона, Юрий Солошенко, война в Украине, компромат, обыски, Воздушные силы Украины, ГБР
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