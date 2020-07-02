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В ГБР заявили, что возвращают приборы, изъятые у Воздушных сил ВСУ

После заявления Госбюро расследований, что все изъятые у Воздушных сил ВСУ приборы сегодня вернут, командование ВС сообщило, что "удалось достичь консенсуса".

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В ГБР пообещали провести служебное расследование
В ГБР пообещали провести служебное расследование
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) прокомментировало в Facebook обвинения командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) в нанесении удара по системе противовоздушной обороны страны.

Речь идет об изъятии во время обысков 1 июля следователями ГБР у зенитчиков Хмельницкой, Одесской и Херсонской областей СВЧ-приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

"В ходе следственных действий было изъято семь приборов СВЧ. В тот же день следователи ГБР вернули три прибора в одну из воинских частей, еще четыре прибора будут возвращены сегодня. Руководством Государственного бюро расследований инициировано проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка правомерности действий сотрудников ГБР", – говорится в сообщении ведомства.

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/1622383211250646

После этого заявления командование ВС ВСУ убрало свой пост в Facebook о нанесении вреда обороноспособности страны и опубликовало новое сообщение.

"Все клистроны вернут в воинские части. Благодаря резонансу, оживленному обсуждению в обществе, пониманию руководства правоохранительных органов удалось достичь консенсуса в решении вопроса возвращения изъятых СВЧ-приборов (клистронов) частям зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины", – объяснили военные.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2809123959365666

Теги: военные, оборона, правоохранители, расследование, ВСУ, Государственное бюро расследований, Воздушные силы Украины, ракетный комплекс, ГБР
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