В ГБР заявили, что возвращают приборы, изъятые у Воздушных сил ВСУ

После заявления Госбюро расследований, что все изъятые у Воздушных сил ВСУ приборы сегодня вернут, командование ВС сообщило, что "удалось достичь консенсуса".

Государственное бюро расследований (ГБР) прокомментировало в Facebook обвинения командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) в нанесении удара по системе противовоздушной обороны страны.

Речь идет об изъятии во время обысков 1 июля следователями ГБР у зенитчиков Хмельницкой, Одесской и Херсонской областей СВЧ-приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

"В ходе следственных действий было изъято семь приборов СВЧ. В тот же день следователи ГБР вернули три прибора в одну из воинских частей, еще четыре прибора будут возвращены сегодня. Руководством Государственного бюро расследований инициировано проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка правомерности действий сотрудников ГБР", – говорится в сообщении ведомства.

После этого заявления командование ВС ВСУ убрало свой пост в Facebook о нанесении вреда обороноспособности страны и опубликовало новое сообщение.

"Все клистроны вернут в воинские части. Благодаря резонансу, оживленному обсуждению в обществе, пониманию руководства правоохранительных органов удалось достичь консенсуса в решении вопроса возвращения изъятых СВЧ-приборов (клистронов) частям зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины", – объяснили военные.