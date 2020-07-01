ПРОИСШЕСТВИЯ Short News

ГБР передало в суд дело против судьи, которая ездила на оккупированный Донбасс по поддельному паспорту

Государственное бюро расследований Украины направило в суд обвинительный акт в отношении судьи Волновахского районного суда Донецкой области. Ее обвиняют в использовании поддельного паспорта для пересечения линии разграничения на Донбассе.

"Следствием установлено, что судья, пренебрегая установленным порядком выезда работников суда, выезжала на временно оккупированную территорию Донецкой области. Для того, чтобы скрыть факты пересечения линии разграничения, судья на контрольно-пропускном пункте оказывала пограничникам паспорт с собственным фото, но другим именем", – сообщила 1 июля пресс-служба ГБР. Санкция ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа) предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн), ареста на срок до шести месяецв или ограничения свободы на срок до двух лет.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".