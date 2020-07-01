ГБР передало в суд дело против судьи, которая ездила на оккупированный Донбасс по поддельному паспорту

"Следствием установлено, что судья, пренебрегая установленным порядком выезда работников суда, выезжала на временно оккупированную территорию Донецкой области. Для того, чтобы скрыть факты пересечения линии разграничения, судья на контрольно-пропускном пункте оказывала пограничникам паспорт с собственным фото, но другим именем", – сообщила 1 июля пресс-служба ГБР.
Санкция ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа) предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн), ареста на срок до шести месяецв или ограничения свободы на срок до двух лет.
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