ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

ГБР обнаружило новые факты пыток в Кагарлыкском отделе полиции

Госбюро расследований Украины сообщило о подозрении в пытках еще двум сотрудникам расформированного Кагарлыкского райотдела полиции.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По делу о пытках в Кагарлыке теперь четверо подозреваемых, сообщили в ГБР
По делу о пытках в Кагарлыке теперь четверо подозреваемых, сообщили в ГБР
Фото: УНИАН

Государственное бюро расследований Украины обнаружило новые факты пыток задержанных в Кагарлыкском райотделе полиции. Как сообщает пресс-служба бюро, в январе и мае 2020 года сотрудники полиции избивали задержанных, чтобы добиться признания вины в совершении краж.

По информации ведомства, полицейские били потерпевших, вывозили их в багажнике авто за город, пытали электрическим током и приковывали наручниками к батарее.

"По этим фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще двум сотрудникам отделения полиции, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов, которые сейчас содержатся в Киевском следственном изоляторе. Всего следователи ГБР сообщили о подозрении уже четырем сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух новых подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", – заявили в ГБР.

25 мая 2020 года сотрудники ГБР задержали двух полицейских из Кагарлыка – Николая Кузива и Сергея Сулиму. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали Нелю Погребицкую, которую вызвали в райотдел в качестве свидетельницы. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 60 полицейских выведены за штат.

25 июня адвокат Елена Сотник заявила, что подозреваемые в изнасиловании полицейские совершали незаконные действия по отношению к несовершеннолетней сестре Погребицкой.

Теги: Украина, Арсен Аваков, полиция, изнасилование, пытки, Государственное бюро расследований, ГБР, Кагарлык
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Астафьева призналась, что ее называют толстой
Астафьева призналась, что ее называют толстой
"Волочкова нервно курит в сторонке". Бабкин в розовой балетной пачке и пуантах эпатировал соцсети
"Волочкова нервно курит в сторонке". Бабкин в розовой балетной пачке и пуантах эпатировал соцсети
Хейтеры напали на Орбакайте за призыв использовать защитные маски
Хейтеры напали на Орбакайте за призыв использовать защитные маски
Хлои Кардашян в свой день рождения предложила гостям маски и спреи с собственными портретами
Хлои Кардашян в свой день рождения предложила гостям маски и спреи с собственными портретами
89-летний экс-гендиректор "Формулы-1" Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом
89-летний экс-гендиректор "Формулы-1" Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом
Ленни Кравиц выпустит мемуары
Ленни Кравиц выпустит мемуары
18-летняя дочь Немцова объявила о свадьбе и показала жениха
18-летняя дочь Немцова объявила о свадьбе и показала жениха
"Показалось, что Настя обнаженная", "Русалочка". Каменских показала, как плавает под водой
"Показалось, что Настя обнаженная", "Русалочка". Каменских показала, как плавает под водой
Деми Мур с юмором отреагировала на призыв коллег продолжать носить маски
Деми Мур с юмором отреагировала на призыв коллег продолжать носить маски
"Теннис. Не нарваться бы на рифму", "Теннис большой", "Подумала, баночку с калом держите". Муж Собчак Богомолов позировал с рукой между ногами
"Теннис. Не нарваться бы на рифму", "Теннис большой", "Подумала, баночку с калом держите". Муж Собчак Богомолов позировал с рукой между ногами
"Присмотритесь к соседям, вдруг кто приютил". Эсхакзай пообещала киевлянам вознаграждение за помощь в поиске своей собаки
"Присмотритесь к соседям, вдруг кто приютил". Эсхакзай пообещала киевлянам вознаграждение за помощь в поиске своей собаки
  "Проклятая". Вышел официальный трейлер сериала со звездой "13 причин почему" о короле Артуре и мече Эскалибуре. Видео
  "Проклятая". Вышел официальный трейлер сериала со звездой "13 причин почему" о короле Артуре и мече Эскалибуре. Видео
Чарльз позировал вместе с овцами и свиньями в фермерском парке
Чарльз позировал вместе с овцами и свиньями в фермерском парке
"Я не знаю того, кто любил меня когда-то больше". Седокова поздравла с днем рождения молодого бойфренда
"Я не знаю того, кто любил меня когда-то больше". Седокова поздравла с днем рождения молодого бойфренда
  "Новая, дерзкая, офигенная". Огневич презентовала клип "Гола правда", в котором танцевала перед обнаженным натурщиком
  "Новая, дерзкая, офигенная". Огневич презентовала клип "Гола правда", в котором танцевала перед обнаженным натурщиком
Много алкоголя и ретроградный Меркурий. Dantes рассказал, как чувствует себя после празднования дня рождения
Много алкоголя и ретроградный Меркурий. Dantes рассказал, как чувствует себя после празднования дня рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS