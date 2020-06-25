Изнасилование в Кагарлыке. Адвокат заявила, что незадолго до инцидента полицейские похитили несовершеннолетнюю сестру пострадавшей

Полицейские из Кагарлыка похитили и без каких-либо оснований осуществляли следственные действия в отношении несовершеннолетней сестры женщины, которую позже изнасиловали в отделении, заявила адвокат Елена Сотник.

25 мая 2020 года двух полицейских из Кагарлыка задержали по подозрению в изнасиловании женщины Фото: depositphotos.com

Полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании женщины в участке, совершали незаконные действия по отношению к ее несовершеннолетней сестре. Об этом 25 июня на брифинге рассказала адвокат Елена Сотник.

"У нас есть еще один фигурант по этому делу и мы заявление уже подали. О совершении преступления в отношении малолетней сестры [пострадавшей] Нели, которую зовут Алла", – отметила она.

Адвокат заявила, что в отношении девушки те же подозреваемые, за несколько часов до того, как начались события с Нелей, совершали незаконные действия с несовершеннолетней.

"Фактически они ее похитили и осуществляли следственные действия без каких-либо оснований", – подчеркнула Сотник.

25 мая 2020 года сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыка. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Глава Нацполиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что 60 полицейских выведены за штат.