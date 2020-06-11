Зеленский о событиях в Кагарлыке и Броварах: Культура других стран показывает, что за такие вещи должен отвечать сам глава МВД

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не предлагал министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку после того, как в отделе полиции в Кагарлыке изнасиловали женщину, а в жилом квартале Броваров произошла перестрелка.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью "Украинской правде", которое вышло 11 июня, что не предлагал министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку после событий в Кагарлыке и Броварах Киевской области.

"Нет, я не предлагал. Он хотел со мной встретиться. Поэтому я с ним встречусь, мы это проговорим", – сказал Зеленский.

На вопрос, изменил ли он мнение об Авакове "как о мощном министре" после событий в Кагарлыке и Броварах, президент ответил, что это "очень сложный и неоднозначный" вопрос.

"Каким бы ни был мой ответ, он не будет однозначным. Если совсем откровенно: культура других стран показывает, что если есть такие случаи в стране, то за такие вещи должен нести ответственность сам министр", – отметил Зеленский.

При этом президент заверил, что во время предвыборной кампании у него не было с Аваковым никаких договоренностей по поводу его дальнейшей работы в правительстве.

"У меня не было никаких договоренностей ни с кем. Я никому ничего не должен был делать и никого нигде не должен был оставлять. У нас действительно были выборы честные. И действительно, тогда полиция сделала все, чтобы и наши, и международные наблюдатели сказали: "Правда, выборы прошли нормально". Дальше было важно посмотреть на состав правительства. Я считал, и все вокруг говорили, что, действительно, на сегодня нет министра МВД такого же мощного, как Арсен Аваков", – рассказал Зеленский.

У президента уточнили, при каких условиях Аваков может покинуть свою должность. Зеленский опять упомянул дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Мы с ним договорились... Есть громкое дело, он зашел в это дело. И много там сделано. Правильно, неправильно – увидим со временем. И это правда. Я действительно хотел бы увидеть результаты дел [об убийстве херсонской активистки Екатерины] Гандзюк и Шеремета. Шеремет – его личная ответственность. И я ему говорил, что хочу увидеть, как это закончится. То, что я вижу и общество это видит, – там все очень неоднозначно. Я хочу, чтобы он доказал это, потому что это очень громкое дело", – сказал Зеленский.

Он отметил, что не хотел бы, чтобы дело об убийстве Шеремета закончилось так же, как дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Он погиб в 2000 году, но заказчики преступления до сих пор не установлены.

"Я бы не хотел, чтобы история с Шереметом была такой, как история с Гонгадзе: все знают, что журналиста убили, все понимают, что кто-то за этим был и как это сделано. И даже кто-то сидит, кто-то куда-то исчез. Но ответа, вот такого чистого, откровенного ответа: вот его убили, вот убийца, он сидит, ему дали 30 лет – такого нет. Чистоты ответа нет", – сказал президент.

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинеты Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В начале июня парламентская фракция "Голос" начала собирать подписи за отставку Авакова. 5 июня соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Верховной Раде. Это произошло после того, как в отделе полиции в Кагарлыке изнасиловали и пытали женщину (в преступлении подозревают двух полицейских), а в Броварах произошла перестрелка в одном из жилых кварталов.

При этом заместитель Авакова Антон Геращенко сказал, что если происходят преступления, как в Кагарлыке или Броварах, то ответственность, по его мнению, должен нести не министр, а региональное руководство полиции.