То, что произошло с изнасилованной в Кагарлыке девушкой, –вершина айсберга. Таких случаев у нас тысячи, если не десятки тысяч

Дело об изнасиловании в Кагарлыке теперь веду я и еще три самых принципиальных адвоката Украины.

На прошлой неделе я, Злата Симоненко и Татьяна Козаченко официально стали адвокатами изнасилованной в Кагарлыке девушки.

У нас достаточно опыта и минимум лояльности к системе, которая позволила все это допустить, и у нас достаточно смелости, чтобы идти против системы. Но куда больше смелости у этой девочки, которая не побоялась написать заявление в полицию.

Когда я первый раз услышала эту историю, моя первая мысль была: Господи, сколько нужно иметь сил и смелости, чтобы пойти против реальных царьков-ментов в деревне. Дальше началась травля в сетях, и я откровенно банила людей, которые мне писали "она еще тот фрукт", "сама виновата". Это же сколько тупости и ненависти у некоторых людей!

Последней каплей стал адвокат, который опубликовал ее персональные данные. С этого момента я поняла, что хватит сидеть на диване и рассказывать, какие ужасы происходят в стране: нужно идти и помогать искать правосудие и наказание!

Сегодня это вопрос физического выживания Нелли и ее семьи. А еще это важно для сотен тысяч других жертв полицейских, которые из страха быть избитыми, убитыми или незаконно обвиненными, прямо сейчас сидят у себя в домах и трясутся от страха, чтобы завтра очередной "опер" с района не решил выбить из них показания или повесить преступление ради "показателей".

А пока могу только сказать:

1. То, что мы знаем о том, что случилось с Неллей, из СМИ – вершина айсберга, все было еще жестче и страшнее.

2. Нелля – это один айсберг, а таких случаев у нас тысячи, если не десятки тысяч. Все, что происходит за пределами областных центров, гораздо ближе к феодализму и анархизму, чем к правовому государству. И уверена, в каждом втором населенном пункте найдется не одна история о произволе местных ментов.

3. Перспективы по делу Нелли были весьма туманными. Не хочу комментировать действия коллег, но первые недели были важнейшими, нужна была инициатива представителей потерпевшей, к сожалению, из материалов дела ее не видно. То, каких усилий нам стоило выйти на семью Нелли и предложить нашу помощь, говорит о том, как система защищалась от "чужих" сценариев.

4. Короткая память, которой страдает наше общество, помогла бы этим извергам избежать должного наказания, так как на момент рассмотрения дела в суде пострадавшую сделали более покладистой из-за давления на родных, а общество, которое так возмущалось во время трагедии, уже бы давно забыло о том, что произошло. Как забыли о Кирилле Тлявове, об Ирине Крашковой и других.

5. Я хочу разорвать этот порочный круг и непомерно благодарна моим коллегам, которые поддержали меня. Нелля станет историей правосудия и неотвратимости наказания, строгого, если общество не даст слить это дело, если оно поймет, что эта хрупкая и испуганная девочка стоит на передовой тех, кто живет в страхе и под угрозой быть следующим замученным полицией.

6. Мы уже имеем одного из лучших психологов в стране, который бесплатно будет работать с Неллей и поможет прожить ей эту травму. Далее, я верю, что она сможет вырваться из своей деревни и осуществить цель стать медсестрой, которую когда-то не позволил реализовать муж.

Если кто-то хочет помочь – мы открыты. Денег не просим. "Рыбы" ей не надо. Мы готовы принять и передать "удочки", которые помогут Нелле жить дальше и доказать, что можно быть счастливой даже после таких событий!

Источник: Olena Sotnyk / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора