Уголовное дело в отношении полицейских из Кагарлыка могут переквалифицировать – адвокат

Уголовное производство в отношении двух сотрудников расформированного Кагарлыкского райотдела полиции (Киевская область), подозреваемых в изнасиловании свидетельницы, может быть переквалифицировано, сообщила адвокат пострадавшей женщины Елена Сотник.

"Мы получили последние данные материалов. Судя по тому, что есть две экспертизы, скорее всего, будем советоваться о переквалификации и возврате ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", – сказала она на пресс-конференции 25 июня.

О том, что из дела по инициативе прокуратуры убрали обвинение в превышении служебных полномочий, стало известно 23 июня.