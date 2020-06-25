Уголовное дело в отношении полицейских из Кагарлыка могут переквалифицировать – адвокат

"Мы получили последние данные материалов. Судя по тому, что есть две экспертизы, скорее всего, будем советоваться о переквалификации и возврате ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", – сказала она на пресс-конференции 25 июня.
О том, что из дела по инициативе прокуратуры убрали обвинение в превышении служебных полномочий, стало известно 23 июня.
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