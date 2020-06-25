Геращенко о деле Шеремета: Если бы мы работали такими методами, как в Кагарлыке, Пума и Буча давным-давно бы все рассказали

Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова напомнил об истории с избиением и изнасилованием женщины в полицейском участке Кагарлыка Киевской области в связи с расследованием дела об убийстве Павла Шеремета. По его словам, у следствия было достаточно доказательств для объявления подозрения известной группе лиц.

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета является одним их сложнейших в истории Украины, потому что готовилось оно тщательно. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Какая главная цель расследования дела Шеремета? Установить всех причастных вплоть до заказчиков. Можно ли всегда раскрыть все преступления? Нет, не все и не всегда. Убийцу Улофа Пальме вот на днях только установили. Убийство Кеннеди до сих пор вызывает вопросы и споры. Дело Шеремета – одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно. В случае обычного убийства, как правило, все проще. Например, на камеры попадает машина, можно зацепиться за номера и дальше раскручивать, телефоны проверять и т.д. Что было здесь: все были без телефонов, лица прятали, потому что была проведена разведка маршрута, ходили пешком, пути отхода были продуманы так, что эта пара вышла и ушла в никуда, не села в машину или метро", – отметил Геращенко.

Он рассказал, что во время расследования дела Шеремета изучалась масса версий, отслеживались люди, за ними следили, проверяли походки.

"Когда в деле появились семья [Владислав и Инна Грищенко] Пумы и Бучи, по ним сделали экспертизу, потому что, мягко говоря, один шесть раз судимый и хвастался, что умеет собрать бомбу за 15 минут даже в тюремных условиях. Но эксперты определили, что это не они, они ходят по-другому. И когда в результате оперативных комбинаций вышли на группу людей, в которой был так называемый Пистолет, которому прислали сообщение с призывом прийти и дать показания по делу Шеремета, эта группа распереживалась. Пистолет застрелился, а группа запереживала. Мы подумали: зачем порядочным людям переживать, если они никак не причастны к этому делу?" – подчеркнул чиновник.

Отвечая на вопрос журналиста о подозрении детскому врачу Юлии Кузьменко, Геращенко заявил, что речь идет о косвенных уликах.

"В комплексе это является доказательной базой. Когда одно совпадение, два, пять – это одно дело. Но когда таких совпадений многие десятки, то тогда это наводит на мысль, что есть достаточно оснований предъявить подозрения. Задача полиции – найти виновных, задача прокуратуры – не допустить преследования невиновных. Поэтому дело Шеремета – это не дело [главы МВД] Авакова, это дело, в котором есть группа полиции, порядка 15 человек. Была группа прокуроров из шести человек, все, кстати, уволены [экс-генпрокурором Русланом] Рябошапкой во время переаттестации. И только тогда, когда прокуроры, подчиненные Рябошапки, дали согласие на предъявление обвинения, стал вопрос: как объяснить обществу, что детский врач, музыкант и медсестра-волонтер, возможно, причастны к этому делу? Поэтому был сделан брифинг. Если бы подозреваемые были бы трижды судимые криминальные авторитеты, мы бы их просто задержали, дали короткое сообщение и все. А здесь надо было объяснить", – отметил Геращенко.

Он заявил, что, по версии следствия, все задержанные по делу Шеремета являются исполнителями, которых вдохновили их кураторы.

"Мое личное мнение: данное преступление было совершено из патриотических мотивов. Людям часто вносят в голову мысль: это враг, его надо ликвидировать, потому что он враг... Версия изложена в материалах дела – возбуждение социально-политической ситуации в стране. Те, кто это задумал, смотрели: было дело [об убийстве Георгия] Гонгадзе, к этому была причастна милиция, это привело к акциям "Украина без Кучмы" и к изменению геополитического вектора страны. То же самое и здесь: убивают Шеремета, не просто убивают в подъезде, а специально, у всех на виду, идет резонанс и так далее. Мы же не работаем такими методами, как в Кагарлыке, если бы работали, то Пума и Буча уже давным-давно бы все рассказали", – добавил замглавы МВД.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета супруги Грищенко фигурируют как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Фигуранты дела заявляют о своей невиновности, в их защиту регулярно проходят митинги.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если подозреваемые по делу об убийстве журналиста окажутся невиновными, то будут сделаны серьезные кадровые выводы.

25 мая 2020 года сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыка. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Полицейских уволили из органов, им объявили подозрения и взяли под стражу.