"Моя саперская карьера закончилась бы быстро и громко". Кузьменко рассказала, умеет ли пользоваться оружием

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко заявила, что никогда не держала в руках взрывчатку. Следствие считает, что она подложила бомбу под машину журналиста.

Кузьменко (в центре) заявила, что не рискнула бы взять взрывчатку из-за "феноменальной неуклюжести" Фото: EPA

Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета детский кардиохирург Юлия Кузьменко отрицает, что владеет навыками обращения с оружием. Об этом она заявила в интервью изданию "Бабель".

"Взрывчатку никогда в руках не держала, вообще никогда. Я бы не рискнула ее взять из-за феноменальной неуклюжести за пределами собственной операционной. Моя саперная карьера закончилась бы быстро и громко", – отметила она.

Также Кузьменко сообщила, что оружие в руках все же держала.

"Да, держала. Как большинство девушек-волонтеров, не удержалась от небольшой фотосессии. Навыками обращения с оружием не владею, так же, как ребенок, сфотографировалась на танке, не становясь танкистом", – добавила медик.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Фигуранты дела заявляют о своей невиновности, в их защиту регулярно проходят митинги.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если подозреваемые по делу об убийстве журналиста окажутся невиновными, то будут сделаны серьезные кадровые выводы.