Шокин: Заказчик убийств Гонгадзе и Шеремета – один и тот же человек, он был представителем власти и он сейчас в Украине

Шокин заявил, что его мнение о заказчиках убийств основано на фактах Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета заказал один и тот же человек. Об этом бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин повторил в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

Ранее Шокин заявлял об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Это мое мнение такое. Оно основано на фактах, которые я знаю", – сказал экс-генпрокурор.

Он отметил, что это украинец, но назовет его фамилию, когда снова станет генпрокурором.

На уточняющие вопросы Бацман Шокин объяснил, что человек, которого он считает заказчиком убийств Гонгадзе и Шеремета, находится в Украине и является представителем власти.

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Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года в Киеве. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа, который, по данным экспертизы, принадлежал журналисту. 22 марта 2016 года Гонгадзе похоронили в Киеве.

В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников МВД: Валерия Костенко и Александра Поповича приговорили к 12 годам лишения свободы, а Николая Протасова – к 13. В 2015 году Протасов умер в колонии. В 2013 году за убийство Гонгадзе к пожизненному лишению свободы был приговорен экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, задержанный в 2009 году.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине. Расследование еще не завершено, по делу проходит ряд лиц, в том числе военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский хирург Юлия Кузьменко. Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

Шокин был генпрокурором Украины с 10 февраля 2015 года по 3 апреля 2016 года.