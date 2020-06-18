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Шокин: Греки возбудили уголовное дело о покушении на мое убийство

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин рассказал в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что об открытом в Греции уголовном деле он узнал недавно. По его словам, к греческим правоохранителям он обращался сам.

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Шокин: Я не знал, где меня отравили
Шокин: Я не знал, где меня отравили
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что в Греции расследуют покушение на его убийство. Об этом он сообщил в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

"У меня было две остановки сердца, дважды применяли дефибриллятор для запуска сердца. Это было в Греции. Потом, после восьмидневного нахождения в реанимации, я приехал в Украину, но явно было, что что-то не так со здоровьем. Я обратился в Австрии в клинику "Рудольфинерхаус", где установили наличие ртути [на уровне] 9,7. Это в пять раз больше допустимого: 2,0 допустимо. И начали лечить... В связи с тем, что я предполагал возможность отравления как в Греции, так и в любом другом месте... Я не знал, где меня отравили, естественно. Я обратился с заявлением в Греции о возбуждении уголовного дела (я перевожу на наш язык, чтобы было понятно) по данному факту. Греки возбудили уголовное дело о покушении на мое убийство", – сказал бывший генпрокурор.

По словам Шокина, он узнал об этом недавно "из того, что Греция направила международное поручение в Украину" о его допросе и изъятии документов, которые он может представить по возможному отравлению.

"То есть все, что я хотел бы рассказать о том, что со мной случилось в Греции: как меня отравили, кто у меня подозреваемый... Там большой комплекс вопросов. Это греки отправили в январе месяце, если я не ошибаюсь. Наша Генпрокуратура получила месяца полтора назад или два. Я точно не знаю. Ну, меня почему-то никто не вызывает никуда, никто меня не допрашивает, никто мне ничего об этом не говорит. Это я знаю из своих источников", – объяснил Шокин.

Он заявил, что украинская прокуратура ничего не делает в рамках открытого в Греции уголовного дела.

"[Генпрокурор Украины Ирина] Венедиктова или кто-то другой боится, что если меня допросят и я расскажу какие-то данные, которые я не рассказывал, потому что меня никто еще нигде не допрашивал по этим вопросам никогда... Ни по делу о вмешательстве [экс-вице-президента США Джо] Байдена в мою деятельность, ни по другим делам... Я могу что-то такое сказать – и они обязаны будут отправить в Грецию мои показания. А греки, как страна демократическая, вполне могут направить, в свою очередь, отдельное международное правовое поручение в Америку о допросе того же Байдена, того же [заместителя помощника госсекретаря США Джорджа] Кента и еще кого-то, кого-то, кого-то – это будет бомба перед выборами", – отметил бывший генпрокурор.

Шокин: Я спросил Деркача про пленки Порошенко – Байдена: "Где взял?" Читайте полную версию интервью

31 января Шокин заявил, что в сентябре 2019 года перенес две остановки сердца, когда находился в Греции. После реанимации его перевезли в клинику Вены, где его лечил доктор Корпан. Шокин подозревает в причастности к покушению на него бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Греция, покушение, отравление, правоохранители, Виктор Шокин
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