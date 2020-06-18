Шокин: У меня действительно есть ребенок, который проживает сейчас со своей мамой в Праге. Мать моей дочери ко мне обращается на "вы"

Экс-генеральный прокурор Украины Виктор Шокин рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что общается со своей бывшей гражданской женой только об их дочери.

"Я хочу расставить точки над "і" еще раз. Да, у меня действительно есть ребенок, который проживает сейчас со своей мамой в Праге", – отметил Шокин.

Дочке Шокина Веронике-Анастасии семь лет, она родилась в США.

"Ребенок приезжает в Украину на очень короткое время: на месяц-полтора от силы. Я иногда езжу с ней отдыхать – с малой. Потому что нормальный отец же не может бросить ребенка. Правильно? Которого я очень люблю. Вот. Мы общаемся на "вы". Я-то говорю "ты", а мне говорят "вы", – рассказал экс-прокурор.

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По словам Шокина, мама его дочери могла бы перейти на "ты", но не делает этого.

С ней у прокурора нет ничего общего, подчеркнул он. Они не состояли ни в гражданском, ни в каком ином браке и не вели совместное хозяйство.

"Только по поводу ребенка [общаемся]. По поводу ребенка – да, я звоню почти каждый день: "Как малая? Как в школе?" Она, кстати, учится в американской школе, осваивает английский и чешский языки. Но мы с ней общаемся на украинском языке. Только на украинском языке. С дочкой. Она знает хорошо украинский язык. Называет меня татусь. Я называю ее Нікусик. Я дуже її кохаю. Ну як можна дитину не любити? Ви ж мене розумієте", – отметил Шокин.