"Ночь, зима, меня замерзшую водят на цепи". Кузьменко рассказала, как с ней проводили следственный эксперимент

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко раскритиковала следственный эксперимент, проведенный с ней в январе, так как он состоялся в других погодных условиях, а на подозреваемой была цепь, искажающая ее движения.

Следствие считает, что Кузьменко (на фото) и Антоненко заложили взрывчатку под машину Шеремета Фото: EPA

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко в интервью изданию "Бабель" рассказала о том, как в январе правоохранители проводили с ней следственный эксперимент.

"Ночь, зима, мороз, меня, замерзшую, в кофте водят на цепи по каким-то только следствию известным маршрутам. О чистоте эксперимента речи не было – совершенно разные погодные условия, цепь искажала движения. По-правильному, нас должны водить и снимать на видео вместе с [подозреваемым по делу Шеремета Андреем] Антоненко, поскольку на исходных видеокадрах идут две фигуры", – сообщила она.

Кузьменко считает, что это было сделано, чтобы не была очевидна ее с Антоненко разница в росте (14 см).

"На видео 2016 года две фигуры имеют одинаковый рост. О результатах эксперимента ничего не знаю", – добавила она.

Видео, о котором говорит Кузьменко, было опубликовано Министерством внутренних дел Украины в августе 2016 года. На нем видно, как мужчина и женщина в капюшонах приблизились к припаркованному автомобилю Шеремета. Снят момент закладки взрывного устройства и отход подозреваемых. На ряде кадров можно рассмотреть их лица. Так, у мужчины – борода-испанка, его рост, по данным следствия, – 168–175 см. Женщина примерно на 5 см ниже.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.