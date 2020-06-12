Аваков о деле Шеремета: В Конституции не написано, что президент должен руководить каким-то следствием. Зарубите себе это на носу!

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ни президент, ни глава МВД не руководят расследованием уголовных производств, в том числе об убийстве журналиста Павла Шеремета. Ранее глава государства Владимир Зеленский говорил, что если подозреваемые по делу Шеремета окажутся невиновными, то будут сделаны серьезные кадровые выводы.

Аваков: Встреча с президентом никогда не влияет ни на какое дело, в том числе и на дело Шеремета Фото: EPA

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал на пресс-конференции в Запорожье 12 июня, что президент и глава МВД, согласно украинскому законодательству, не руководят следствием во время расследования уголовных производств.

Таким образом, как передает корреспондент издания "ГОРДОН", он ответил на вопрос о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета и последних заявлениях президента Украины Владимира Зеленского по этому поводу.

"Президент – публичное лицо, выполняющее свои полномочия. В Конституции не написано, что он должен руководить каким-то следствием и так далее. Зарубите себе это на носу! Более того, скажу: и министр этим не занимается. Есть материалы следствия, к которым в соответствии с законом под расписку следователя мы получаем доступ для ознакомления", – сказал Аваков.

Он отказался ответить на вопрос, встречался ли по этому делу с Зеленским после его пресс-конференции.

"Встреча с президентом никогда не влияет ни на какое дело, в том числе и на дело Шеремета", – заявил министр.

Аваков напомнил, что с частью материалов дела, которое выделено в отдельное производство, уже знакомится защита подозреваемых.

"Дальше давайте прекратим любые политические спекуляции, потому что это дело крайне сложное и очень сенситивное. Давайте дадим возможность защите реализовать свои аргументы, а обвинению – свои аргументы, и суд вынесет свое решение", – сказал глава МВД.

Аваков добавил, что в Украине не будут "выносить решения по мере активности на суде по делу [одесского активиста Сергея] Стерненка или по делу Шеремета", а будут "выносить решения, исходя из фактов".

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а в мае 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета". 21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Фигуранты дела заявляют о своей невиновности, в их защиту регулярно проходят митинги.

Зеленский говорил, что если подозреваемые по делу об убийстве журналиста окажутся невиновными, то будут сделаны серьезные кадровые выводы. "Мощный ли Аваков министр? Да. Его сегодняшняя ответственность – дело Шеремета. Он это дело начал – он его должен довести до конца. До результата. Чтобы все, кто причастен к убийству Шеремета, были наказаны", – сказал глава государства.