"Полночи куришь, чтобы перебить запах немытого тела". Кузьменко рассказала об условиях в камере

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко пожаловалась на условия содержания в камере – из-за жары она боится получить тепловой удар.

Кузьменко (в центре) подозревают в том, что вместе с Антоненко она подложила взрывчатку Шеремету Фото: EPA

Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета и детский кардиохирург Юлия Кузьменко содержится в двухместной камере. Об этом она рассказала в интервью изданию "Бабель".

"Сейчас очень жарко, раскаленный на солнце бетон, окна не открываются. Постоянно смачиваю водой голову и футболку, чтобы не получить тепловой удар. Мужчинам в этом плане легче – они могут раздеться до трусов, женщина не может – в углу на потолке камера наблюдения", – рассказала она.

По словам Кузьменко, самое ужасное – это душ раз в неделю.

"Сокамерницы, когда они есть, – разные. С кем-то обсуждаешь книги и музыку. С кем-то полночи куришь, чтобы перебить запах немытого тела", – добавила она.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Фигуранты дела заявляют о своей невиновности, в их защиту регулярно проходят митинги.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если подозреваемые по делу об убийстве журналиста окажутся невиновными, то будут сделаны серьезные кадровые выводы.