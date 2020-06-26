"Тянул за волосы, баловался зажигалкой". Пострадавшая в Кагарлыке рассказала новые подробности о пытках в полиции

Пострадавшая Неля Погребицкая рассказала, что в отделении полиции Кагарлыка Киевской области, где ее пытали, были другие люди, которые слышали и видели, что с ней делают, но никто не помог.

Бывший полицейский Кагарлыка (Киевская область) Николай Кузив угрожал поджечь волосы пострадавшей Неле Погребицкой, которую позже избил, а его коллега Сергей Сулима изнасиловал. Об этом женщина рассказала в интервью "Украинской правде".

Она сообщила, что именно Кузив надел на нее противогаз во время допроса в отделении.

"Надевает на меня [противогаз], я чуть не задохнулась. Думаю, задушить меня хочет, что ли. Но как-то все равно вырвалась. И я не помню или он меня так ударил, что нос разбил, или в противогазе я была. А как сбросил противогаз, говорит, "пошли в туалет", и вниз меня повел. Я посмотрела в зеркало – все в крови, даже не чувствовала уже ничего. Он говорит "Умывайся водой". А воды не было, так я рукавом утерлась. Уже даже боли не испытывала", – рассказывает потерпевшая.

Женщина отметила, что в тот момент в отделении были другие люди, которые слышали и видели, что с ней делают, но никто не помог.

"Затем, как я упала, то за волосы меня тянул, то с ноги, с кулака [бил], синяки такие были. Тогда к себе в кабинет повел, пистолет наставил, снова толкал. И зажигалкой баловался. Говорит, или косы тебе сжечь, или что с тобой сделать. В общем, что хотел, то и делал", – вспоминает Погребицкая, показывая следы от ожогов на теле.

Также, по ее словам, Кузив угрожал бить ее электрошокером. После пыток он передал ее Сулиме – тот отвел ее в свой кабинет и заставил раздеться, после чего изнасиловал.

"Не буду я раздеваться, отпустите, говорю, домой, ребенок маленький ждет меня. Он давай ко мне приставать, на диван, и все: будешь все делать, как я тебе скажу. А куда же было деваться", – рассказала она.

25 мая 2020 года сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыка – Кузива и Сулиму. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что 60 полицейских выведены за штат.

25 июня адвокат Елена Сотник заявила, что подозреваемые в изнасиловании полицейские совершали незаконные действия по отношению к несовершеннолетней сестре Нели Погребицкой.