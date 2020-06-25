"Обещали предоставить месяц назад". Для пострадавшей в Кагарлыке потребовали круглосуточную охрану

По словам нардепа от "Слуги народа" Анастасии Радиной, на просьбу предоставить круглосуточную охрану для пострадавшей в деле об изнасиловании в Кагарлыке полиция заявляла о необходимости предоставить "мягкий диванчик и кормление".

Пострадавшая в деле об изнасиловании в Кагарлыке Киевской области Неля Погребицкая не имеет охраны, несмотря на обещание главы Национальной полиции Игоря Клименко. Об этом 25 июня заявила адвокат Погребицкой Елена Сотник на брифинге, который транслировал YouTube-канал "ТСН Live".

"Когда арестовывали одного из фигурантов, в частности Николая Кузива, он четко сказал: "Я очень скоро выйду, вернусь, и вы тогда поймете, вы тогда поймете". То есть угрозы эти звучали, и вся семья Нели боится, и лично Неля тоже боится. Господин Клименко пообещал публично, что у Нели будет личная охрана... К полиции обращаюсь. Она является самым важным, ценным свидетелем в этом деле. Мы обязаны ее защитить, вы обязаны ее защитить. В первую очередь потому, что это дело касается вас, правоохранительных органов", – сказала она.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Анастасия Радина потребовала предоставить Погребицкой круглосуточную охрану.

"Мы требуем сейчас у Национальной полиции, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины предоставить госпоже Неле ту охрану, которую они обещали предоставить еще месяц назад. И под охраной мы имеем в виду не "тревожную кнопку", потому что полиция говорит нам: "Мы дадим вам "тревожную кнопку", а отделение полиции в 130 километрах от места, где живет госпожа Неля. Как вы думаете, "тревожная кнопка", которая предусматривает, что полиция будет 130 км ехать, и неизвестно, сразу ли выедет, – это охрана", – сказала нардеп.

По ее словам, от полиции слышны "невероятные отговорки" типа той, что охраняемое лицо должно обеспечить им "мягкий диванчик и кормление".

"У меня вопрос – так полиция охраняет только тех, кто будет их вкусно кормить?" – заявила Радина.

25 мая 2020 года сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыка – Кузива и Сергея Сулиму. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Глава Нацполиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что 60 полицейских выведены за штат.

25 июня адвокат Елена Сотник заявила, что подозреваемые в изнасиловании полицейские совершали незаконные действия по отношению к несовершеннолетней сестре Нели Погребицкой.