"Установлена "тревожная кнопка". В МВД заявили о готовности предоставить круглосуточную охрану пострадавшей в Кагарлыке

Для потерпевшей в деле об изнасиловании в отделе полиции Кагарлыка охрана предоставляется во время судебных заседаний и по ее потребности, отметили в Министерстве внутренних дел Украины.

Пострадавшей в деле об изнасиловании в отделе полиции Кагарлыка Киевской области Неле Погребицкой готовы предоставить круглосуточную охрану. Об этом 25 июня заявили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Сейчас по заявлению женщины охрана предоставляется по ее потребности и на время судебных заседаний. Кроме того, в ее доме установлена "тревожная кнопка" для немедленного вызова полицейских... Полиция Киевской области готова обеспечить потерпевшей круглосуточную охрану", – говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что 17 июня был подписан приказ о личной охране, о которой просил прокурор.

"Организация обеспечения охраны возложена на полк особого назначения полиции Киевской области. В собственноручно написанном заявлении потерпевшая указала необходимость обеспечения ей мер безопасности "при необходимости и во время судебных заседаний". Поэтому для немедленного вызова полицейских женщина может воспользоваться "тревожной кнопкой" (специальным средством оповещения об опасности), которая установлена у нее дома", – объяснили в МВД.

Сегодня представители потерпевшей Нели Погребицкой потребовали предоставить круглосуточную охрану, которую глава Нацполиции Игорь Клименко якобы обещал обеспечить.

25 мая 2020 года сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыка – Николая Кузива и Сергея Сулиму. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что 60 полицейских выведены за штат.

25 июня адвокат Елена Сотник заявила, что подозреваемые в изнасиловании полицейские совершали незаконные действия по отношению к несовершеннолетней сестре Нели Погребицкой.