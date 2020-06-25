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В Нацполиции заявили, что с сегодняшнего дня взяли под охрану женщину, пострадавшую от действий полицейских в Кагарлыке

Потерпевшую в деле об изнасиловании в Кагарлыкском райотделе полиции взяли под круглосуточную охрану, в ее доме оборудовали тревожную кнопку вызова полиции.

Об этом "РБК-Украина" сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Виталина Грохольская. "Организация обеспечения – на полке полиции особого назначения Киевской области. Круглосуточная охрана предоставлена с сегодняшнего дня", – сообщила она. Сегодня на пресс-конференции Неля Погребицкая, пострадавшая в деле об изнасиловании, сообщила, что охрану ей так и не предоставили, несмотря на обещание главы Нацполиции Игоря Клименко.

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