Изнасилование в Кагарлыке. Полицейские забрали у пострадавшей паспорт и все еще не отдали

Во время допроса Нели Погребицкой, которую пытали в Кагарлыкском отделении полиции, у нее отобрали и выбросили в окно верхнюю одежду.

У Нели Погребицкой, которую пытали и насиловали полицейские в Кагарлыке Киевской области, правоохранители во время допроса отобрали паспорт. Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде".

"Курточку через окно мою выбросил, а паспорт так и не отдал. Куда он мог деться – не знаю", – сообщила она.

Девушка добавила, что документ ей до сих пор не вернули.

"Нет ни паспорта, ни кода. Не могу в больницу поехать, хотела МРТ сделать. У меня голова часто болит", – отметила она.

25 мая 2020 года сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыка – Николая Кузива и Сергея Сулиму. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что 60 полицейских выведены за штат.

25 июня адвокат Елена Сотник заявила, что подозреваемые в изнасиловании полицейские совершали незаконные действия по отношению к несовершеннолетней сестре Нели Погребицкой.