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В Нацполиции заявили, что взяли под круглосуточную охрану жертву изнасилования в Кагарлыке

Пострадавшая в деле об изнасиловании в отделе полиции в Кагарлыке может воспользоваться тревожной кнопкой, отметила спикер полиции Киевской области Виталина Грохольская.

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В полиции заявили, что женщину охраняют "и днем, и ночью"
В полиции заявили, что женщину охраняют "и днем, и ночью"
Фото: pixabay.com

25 июня пострадавшей в деле об изнасиловании в отделе полиции Кагарлыка Киевской области Неле Погребицкой предоставлена круглосуточная охрана. Об этом "РБК-Украина" сообщила пресс-секретарь Главного управление Нацполиции в Киевской области Виталина Грохольская.

"Организация обеспечения – на полке полиции особого назначения Киевской области. Круглосуточная охрана предоставлена с сегодняшнего дня", – сказала она.

Спикер полиции уточнила, что охрана обеспечивается как по месту жительства, так и вне его.

"Кроме того, управление полиции оборудовало жилье потерпевшей тревожной кнопкой. Женщина может нажать кнопку и вызвать полицию в случае опасности. Эта кнопка выведена на телефон на "102". В случае чего будет реагировать. Кнопка – это для форс-мажора. А так они постоянно присутствуют и днем, и ночью", – объяснила Грохольская.

Она подчеркнула, что приказ о предоставлении охраны потерпевшей был подписан 17 июня.

Сегодня представители потерпевшей Нели Погребицкой потребовали предоставить ей круглосуточную охрану, которую глава Нацполиции Игорь Клименко якобы обещал обеспечить.

25 мая 2020 года сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыка – Николая Кузива и Сергея Сулиму. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что 60 полицейских выведены за штат.

25 июня адвокат Елена Сотник заявила, что подозреваемые в изнасиловании полицейские совершали незаконные действия по отношению к несовершеннолетней сестре Нели Погребицкой.

Теги: полиция, изнасилование, Нацполиция, охрана, Кагарлык, Неля Погребицкая
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