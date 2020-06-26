Пострадавшей в Кагарлыке все еще не провели медосмотр из-за отсутствия документов

Медики Обухова, куда обратилась пострадавшая в Кагарлыке (Киевская область) Неля Погребицкая, не сделали ей полноценный осмотр, так как не хотели иметь проблем с полицией.

Неле Погребицкой, которую пытали и насиловали в отделении полиции Кагарлыка, все еще не провели медосмотр. Об этом женщина рассказала в интервью "Украинской правде".

Сперва медики не захотели делать женщине полноценной осмотр, так как боялись проблем с полицией.

"Врачи не хотели смотреть в Кагарлыке меня. И в Обухове не хотели. Говорю, у меня здесь живот режет, болит, так они только, так, потрогали и все. Сказали, что не хотят иметь проблем с полицией", – отмечает Погребицкая.

До сих пор осмотр ей так и не провели из-за отсутствия документов. Паспорт у женщины отобрали пытавшие ее полицейские и так и не вернули.

"Нет, не смотрели меня. Я не ходила еще, так и не ходила, здесь не хотят делать, потому что нет ни документов, ничего", – подчеркнула пострадавшая.

25 мая 2020 года сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыка – Николая Кузива и Сергея Сулиму. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 60 полицейских выведены за штат.

25 июня адвокат Елена Сотник заявила, что подозреваемые в изнасиловании полицейские совершали незаконные действия по отношению к несовершеннолетней сестре Нели Погребицкой.