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Квасьневский: Когда мы писали заявление с Коксом, то имели в виду не только Порошенко

Уголовное преследование пятого президента Украины Петра Порошенко и других оппозиционеров, волонтеров и активистов напоминают времена президентства Виктора Януковича и не способствуют европейской интеграции Украины. Об этом заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский, комментируя заявление о ситуации в Украине, сделанное совместно с экс-главой Европарламента Пэтом Коксом.

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Квасьневский считает, что Украина возвращается в 2012 год
Квасьневский считает, что Украина возвращается в 2012 год
Фото: ЕРА

Возвращение к политическим преследованиям в Украине будет иметь последствия на международной арене. Об этом в интервью "5 каналу" 3 июля сказал бывший президент Польши Александр Квасьневский.

"Идея политического реванша достаточно сильна среди некоторых украинских политиков. Она неправильная, опасная, но это, на мой взгляд, объясняет, почему идет такой процесс", – считает Квасьневский.

По его мнению, уголовные производства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и других оппозиционеров, волонтеров и активистов напоминают о временах президентства Виктора Януковича. Тогда бывший польский президент и экс-глава Европейского парламента Пэт Кокс работали в мониторинговой миссии в Украине.

1 июля Кокс и Квасьневский обнародовали заявление, в котором говорится, что судебное преследование Порошенко символизирует откат страны от демократических стандартов и возвращение избирательного правосудия в отношении оппонентов действующей власти.

"Когда мы писали это заявление с Коксом, то, конечно, имели в виду не только Петра Порошенко. Мы думали обо всех, кто сегодня стал жертвой системы политического давления на правосудие, на суды, на судей", – подчеркнул политик.

По его сведениям, в мире в основном негативно реагируют на последние события в Украине.

"Президент [Владимир] Зеленский говорит, что Украина хочет быть внутри европейской системы, хочет быть членом Евросоюза и НАТО. Если суды не будут независимыми, закон не будет означать закон, власть будет влиять на суды, это пойдет против главных принципов ЕС и НАТО. Это усложнит процесс. В каком-то смысле мы вернемся к 2012 году", – отметил Квасьневский.

В 2012–2014 году мониторинговая миссия Европарламента в составе Кокса и Квасьневского наблюдала за ходом рассмотрения уголовных производств против оппонентов тогдашнего президента Виктора Януковича – Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, а также за условиями их пребывания под стражей. Ирландский и польский политики критически отзывались об избирательном характере и политической мотивированности правосудия, а также о несоблюдении презумпции невиновности в ходе судебных процессов в Украине.

1 июля Печерский районный суд Киева рассматривал вопрос избрания Порошенко меры пресечения в уголовном производстве по делу об издании указа о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание было отложено до 8 июля. Обвинение просило назначить меру пресечения в виде личного обязательства.

Теги: Виктор Янукович, Петр Порошенко, Украина, оппозиция, преследования, Александр Квасьневский, евроинтеграция, Владимир Зеленский, Пэт Кокс
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