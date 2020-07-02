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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кравчук: Свои проблемы мы будем решать сами как суверенное независимое государство, в том числе проблемы, связанные с Порошенко

В обращении к фигурирующему в уголовных производствах пятому президенту Украины Петру Порошенко первый президент страны Леонид Кравчук призвал западных политиков не вмешиваться во внутренние украинские дела.

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Кравчук: Мы, украинцы, лучше знаем свои проблемы
Кравчук: Мы, украинцы, лучше знаем свои проблемы
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

В Украине нет политических преследований. Об этом первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в обращении к пятому президенту Украины Петру Порошенко, которое эксклюзивно опубликовало издание "ГОРДОН".

"Нашим западным учителям демократии, "защитникам" гонимых политических деятелей хочу сказать, что политических преследований в Украине не существует. Никто не пребывает за решеткой за свободомыслие, за личную позицию в жизни. Очнитесь, господа! Поскольку ваши предупреждения о недопустимости политических преследований в Украине звучат как-то странно и могут быть квалифицированы как вмешательство в наши внутренние дела. Свои проблемы мы сами будем решать как суверенное независимое государство в строгом соответствии с украинским законодательством. В том числе и проблемы, связанные с президентом Петром Порошенко", – считает Кравчук.

Ему хотелось бы, чтобы западные политики "не создавали лишних поводов обвинять украинскую власть в зависимости от внешнего управления".

"Поверьте, мы, украинцы, лучше знаем свои проблемы и у нас хватит терпения и мудрости их решать. Я прошу всех, кто уже обратился или еще имеет намерение обратиться ко мне с аналогичными вопросами, услышать меня. Хотелось бы, чтобы услышал и Петр Порошенко", – объяснил первый президент Украины.

Действия Порошенко являются прискорбным неуважением к суду и не достойны должности президента – Кравчук. Читайте полный текст обращения

В начале июня 2020 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве.

1 июля Печерский райсуд Киева рассматривал вопрос избрания Порошенко меры пресечения в уголовном производстве по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание было отложено до 8 июля. Обвинение просит назначить меру пресечения в виде личного обязательства.

В июле политики из Западной Европы Пэт Кокс и Александр Квасьневский в связи с делами в отношении Порошенко предупредили об опасности перехода Украины от демократических стандартов к домайданному избирательному правосудию.

Теги: Леонид Кравчук, Петр Порошенко, Александр Квасьневский, политика, Пэт Кокс, президент, преследование, обращение
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