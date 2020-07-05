"Не было бы "ДНР" и, соответственно, "ЛНР". Это грызет внутри". Ярош заявил, что добровольцы в 2014 году могли отбить Донецк

Когда в 2014 году украинские добровольцы решили отбить у боевиков Донецк, командование Вооруженных сил Украины дало приказ остановиться, рассказал командир "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош. Он сказал, что сам побоялся больших потерь в результате городских боев.

Украинские добровольцы в 2014 году могли взять Донецк, потому что в то время там не было российских регулярных войск. Об этом в интервью "Обозревателю", которое вышло 4 июля, сказал командующий "Украинской добровольческой армией", бывший народный депутат Дмитрий Ярош.

"Я действительно больше всего жалею, считаю, что тогда шанс был. Тогда были такие реальные бандформирования, это не были еще регулярные части, как раз из Славянска вышли и зашли. И мы, когда Пески взяли, когда деблокировали донецкий аэропорт в июле как раз 2014 года, то, в принципе, мы даже зашли уже за знак "Донецк" и затем поступила команда. Ну, там по многим субъективным, объективным обстоятельствам та команда поступила", – отметил Ярош.

По его словам, команда не идти дальше поступила от руководства Вооруженных сил Украины.

"Есть же военная тактика и стратегия, когда ты заходишь в город, ты будешь нести гораздо больше потерь и ты будешь вынужден разрушать какие-то дома, с которых ведется огонь и так далее и тому подобное. То есть кто-то из командования, скорее всего, побоялся лишних потерь, думали, а вдруг оно пойдет как-то иначе. Это было еще до вторжения, того массированного, российских регулярных войск на территорию Украины", – напомнил командующий УДА.

По его словам, добровольцы были к этому готовы, однако бронетехники у них в то время не было.

"То есть армию нейтрализовали до войны еще, да, она была разрушена полностью, потому удивительного ничего нет. Но я жалею. Я жалею, что, ну, а вдруг, вот дал бы приказ, как там давал под Славянском или под... Красноармейск мы когда брали. Там почти жертв не было, практически мирным путем – и огромный населенный пункт на Донбассе был освобожден, когда проявил волю, не политическую, а собственно, командирскую волю", – сказал Ярош.

Он подчеркнул, что остановила его в первую очередь боязнь больших потерь.

"В конце концов, мы понесли еще большие потери даже в позиционных боях. Если бы зашли в Донецк... просто если бы мы взяли Донецк, не было бы "ДНР" и, соответственно, не было бы никакой "ЛНР". Это грызет внутри", – добавил Ярош.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.