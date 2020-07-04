Ярош: Мы не станем драться с леворадикалами. Перестреляем их легонько – и все

Организованное движение "Антифа" в Украине насчитывает несколько десятков человек; однако Россия может создать группировки, имитирующие левые силы, для антигосударственного мятежа. Такое мнение высказал командир "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош.

Украинские националисты готовы дать отпор левым группировкам, если они выйдут на улицы, пытаясь повторить беспорядки, происходящие в США. Об этом в интервью "Обозревателю", которое вышло 4 июля, сказал командующий "Украинской добровольческой армией", бывший народный депутат Дмитрий Ярош.

На вопрос корреспондента, будут ли правые драться с "Антифа", Ярош ответил: "Да нет. Я не мальчик, чтобы бегать и драться. Мы их перестреляем легонько – и все, если это будет угрожать государству. Чего с ними драться?"

По словам командира УДА, идейное движение "Антифа" в Украине насчитывает всего несколько десятков человек.

"Когда-то их было больше немного, но их националисты всегда гоняли, прессинговали. Оно же такое неуклюжее... Это даже не движение какое-то. Помню, на Майдане что-то пробовали влезать – им дали по голове. Они уже после того не рыпаются. Вы их на войне за Украину видели когда-нибудь? Нет. Поэтому, соответственно, это такое", – считает он.

Большей угрозой, по мнению Яроша, является создание Россией групп, имитирующих леворадикальный тренд.

"Сейчас слышал информацию крайнюю – [нардеп] Илюша Кива начинает общественное движение "За жизнь". Вот что-то наподобие "Оплота" 2014 года, который выбили тогда из Харькова и который теперь воюет против нас в Донецке. Нечто мнимое, созданное российскими спецслужбами, в принципе, возможно. Но это просто враги. Я почему говорю "перестрелять" – потому что это же никакая не политика, а просто государственный мятеж, и его надо очень жестко подавлять", – заявил экс-нардеп.

В мировое движение "Антифа" входят ультралевые организации, которые видят своей целью борьбу с фашизмом. Организованные антифашисты, скрывая лица, выходят на улицы, чтобы противодействовать крайним правым. Выступления "Антифа" в США часто сопровождаются насилием, писал "Голос Америки".

Президент США Дональд Трамп в августе 2019 года заявлял, что размышляет, не стоит ли причислить леворадикальное движение "Антифа" к террористическим организациям. Он снова высказал эту идею 31 мая 2020 года, после вспышки протестов, спровоцированных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, который умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими.