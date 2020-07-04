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Ярош: Мы не станем драться с леворадикалами. Перестреляем их легонько – и все

Организованное движение "Антифа" в Украине насчитывает несколько десятков человек; однако Россия может создать группировки, имитирующие левые силы, для антигосударственного мятежа. Такое мнение высказал командир "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош.

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Ярош: Националисты всегда гоняли, прессинговали "Антифа"
Ярош: Националисты всегда гоняли, прессинговали "Антифа"
Фото: Дмитро Ярош / Facebook

Украинские националисты готовы дать отпор левым группировкам, если они выйдут на улицы, пытаясь повторить беспорядки, происходящие в США. Об этом в интервью "Обозревателю", которое вышло 4 июля, сказал командующий "Украинской добровольческой армией", бывший народный депутат Дмитрий Ярош.

На вопрос корреспондента, будут ли правые драться с "Антифа", Ярош ответил: "Да нет. Я не мальчик, чтобы бегать и драться. Мы их перестреляем легонько – и все, если это будет угрожать государству. Чего с ними драться?"

По словам командира УДА, идейное движение "Антифа" в Украине насчитывает всего несколько десятков человек.

"Когда-то их было больше немного, но их националисты всегда гоняли, прессинговали. Оно же такое неуклюжее... Это даже не движение какое-то. Помню, на Майдане что-то пробовали влезать – им дали по голове. Они уже после того не рыпаются. Вы их на войне за Украину видели когда-нибудь? Нет. Поэтому, соответственно, это такое", – считает он.

Большей угрозой, по мнению Яроша, является создание Россией групп, имитирующих леворадикальный тренд.

"Сейчас слышал информацию крайнюю – [нардеп] Илюша Кива начинает общественное движение "За жизнь". Вот что-то наподобие "Оплота" 2014 года, который выбили тогда из Харькова и который теперь воюет против нас в Донецке. Нечто мнимое, созданное российскими спецслужбами, в принципе, возможно. Но это просто враги. Я почему говорю "перестрелять" – потому что это же никакая не политика, а просто государственный мятеж, и его надо очень жестко подавлять", – заявил экс-нардеп.

В мировое движение "Антифа" входят ультралевые организации, которые видят своей целью борьбу с фашизмом. Организованные антифашисты, скрывая лица, выходят на улицы, чтобы противодействовать крайним правым. Выступления "Антифа" в США часто сопровождаются насилием, писал "Голос Америки".

Президент США Дональд Трамп в августе 2019 года заявлял, что размышляет, не стоит ли причислить леворадикальное движение "Антифа" к террористическим организациям. Он снова высказал эту идею 31 мая 2020 года, после вспышки протестов, спровоцированных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, который умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими.

Теги: Майдан, Дмитрий Ярош, Оплот, националисты, Илья Кива, война в Украине, Антифа
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