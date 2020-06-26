"Поговорим как мужчины". Ветеран Азова Кудряшов вызвал на поединок нардепа от ОПЗЖ Киву

Ветеран полка "Азов" Родион Кудряшов рассказал, что нардеп от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива написал обращение на имя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой с требованием открыть против него уголовное производство за якобы "нападение на полицейского в декабре 2019 года".

Родион Кудряшов: Это же ты обещал, что будешь втаптывать националистов в землю Фото: Хроники Ридика / Telegram

Экс-руководитель штаба "Национального корпуса" и ветеран полка "Азов" Родион Кудряшов записал видеообращение к нардепу от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илье Киве. В обращении Кудряшов призвал оппозиционного депутата встретиться лично и выяснить отношения как мужчины. Основанием стало обращение Ильи Кивы к генеральному прокурору по поводу Кудряшова, сообщается на сайте партии "Национальный корпус".

В своем видео Кудряшов рассказал, что Кива написал обращение на имя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой с требованием открыть против него уголовное производство за якобы "нападение на полицейского в декабре 2019 года". Кудряшов предложил не устраивать политические игрища с целью дискредитировать украинских националистов и поговорить "как мужчины" – лично.

"Я готов отвечать за свои слова и действия, и, если надо общаться через прокурора, я не против. Но это же ты обещал, что будешь втаптывать националистов в землю. Для того чтобы расставить все точки над "і", вызываю тебя на поединок или на разговор. Как сам хочешь", – обратился Кудряшов к нардепу.

Кива презентовал новую общественную организацию "Патриоты – За жизнь", об этом писал 18 июня "112 Украина". По словам политика, деятельность организации будет заключаться в оказании сопротивления националистическим ячейкам, таким как "Национальный корпус".

23 июня Кива поддержал нардепа из фракции "Слуга народа" Сергея Литвиненко, в округе которого – №156 Ровенской области – состоялся протест националистов и местных жителей. Активисты высказались против призывов Литвиненко за проведение местных выборов на оккупированных территориях Донбасса, но акцию протеста, по словам представителей активистов, разогнала полиция совместно с титушками. По версии "Нацкорпуса", именно организация Кивы была причастна к "силовому разгону" протестующих.