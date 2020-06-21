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ПОЛИТИКА

В "Нацкорпусе" заявили, что предлагают патриотам свою защиту

Активизацию пророссийских политических сил в "Национальном корпусе" связывают с попытками России перевести вопрос открытой агрессии на востоке в плоскость гражданского конфликта внутри Украины.

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Жорин: Не все украинцы могут противостоять нападениям тренированных и проплаченных титушек
Жорин: Не все украинцы могут противостоять нападениям тренированных и проплаченных титушек
Фото: Максим Жорін / Facebook

Каждый патриот, который опасается за свою жизнь, может рассчитывать на поддержку "Национального корпуса", заявил на своей странице в Facebook экс-командир полка "Азов", руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин.

"Мы уверены, что не все украинцы могут противостоять нападениям тренированных и проплаченных титушек. Поэтому предлагаем помощь и защиту каждому патриоту, который чувствует опасность за свою жизнь и здоровье", – написал он.

Так Жорин отреагировал на вчерашнюю презентацию нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы, который представил общественную организацию "Патриоты – За жизнь". Об этом писал 18 июня "112 Украина". По мнению представителя "Нацкорпуса", таким образом Кива и его соратники пытаются переименовать титушек и легализовать их "нападения и антиукраинские диверсии".

Жорин напомнил 2014 год, когда проукраинские силы, в том числе представители "азовского движения", не дали создать сепаратистские республики в Харькове, Одессе, Запорожье и других городах на юго-востоке Украины.

"В 2014-м мы подавили любые попытки установления российских порядков на украинских улицах. Но сегодня война снова пришла в мирные города. Ведь силовые отряды опезежешных сепаров открыто угрожают расправой над проукраинскими активистами и патриотами", – отмечает глава штаба "Нацкорпуса".

Такую "активизацию" пророссийских сил он связывает с влиянием России и ее попытками перевести вопрос открытой агрессии на востоке в плоскость гражданского конфликта внутри Украины.

"Напоминаю всем: единственный порядок, который будет на улицах украинских городов и сел, – это украинский порядок. Если его не сможет навести полиция, то это сделают украинские патриоты и настоящие ветераны войны", – пообещал Жорин.
https://www.facebook.com/ZhorinMaks/posts/259967131938081

Теги: Илья Кива, Национальный корпус, Оппозиционная платформа – За жизнь, Максим Жорин
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