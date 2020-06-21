В "Нацкорпусе" заявили, что предлагают патриотам свою защиту

Активизацию пророссийских политических сил в "Национальном корпусе" связывают с попытками России перевести вопрос открытой агрессии на востоке в плоскость гражданского конфликта внутри Украины.

Жорин: Не все украинцы могут противостоять нападениям тренированных и проплаченных титушек Фото: Максим Жорін / Facebook

Каждый патриот, который опасается за свою жизнь, может рассчитывать на поддержку "Национального корпуса", заявил на своей странице в Facebook экс-командир полка "Азов", руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин.

"Мы уверены, что не все украинцы могут противостоять нападениям тренированных и проплаченных титушек . Поэтому предлагаем помощь и защиту каждому патриоту, который чувствует опасность за свою жизнь и здоровье", – написал он.





Так Жорин отреагировал на вчерашнюю презентацию нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы, который представил общественную организацию "Патриоты – За жизнь". Об этом писал 18 июня "112 Украина" . П о мнению представителя " Нацкорпуса" , таким образом Кива и его соратники пытаются переименовать титушек и легализовать их "нападения и антиукраинские диверсии".





Жорин напомнил 2014 год, когда проукраинские силы, в том числе представители "азовского движения", не дали создат ь сепаратистские республики в Харькове, Одессе, Запорожье и других городах на юго-востоке Украины.





"В 2014-м мы подавили любые попытки установления российских порядков на украинских улицах. Но сегодня война снова пришла в мирные города. Ведь силовые отряды опезежешных сепаров открыто угрожают расправой над проукраинскими активистами и патриотами", – отмечает глава штаба " Нацкорпуса" .





Такую "активизацию" пророссийски х сил он связывает с влиянием России и ее попытками перевести вопрос открытой агрессии на востоке в плоскость гражданского конфликта внутри Украины.



