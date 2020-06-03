Движение антифашистов несет только разрушения и конфликты в мире – глава центрального штаба "Национального корпуса"

Официально антифа-движение должно бороться с фашизмом, но на самом деле под “клеймо фашизма” может попасть любой человек, заявил руководитель центрального штаба "Национального корпуса" Максим Жорин.

Максим Жорин: У нас эти организации борются с украинской семьей, с украинской армией. Своей целью они считают уничтожение нашего национального государства как такового Фото: Максим Жорін / Facebook

Если официально антифа-движение должно бороться с фашизмом, то на самом деле под “клеймо фашизма” может попасть любой человек, заявил руководитель центрального штаба "Национального корпуса" Максим Жорин. В своем Facebook он напомнил, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости признать движение "Антифа" террористическим, и добавил, что это нужно было давно сделать.

“В Украине антифа не такие мощные, как в Штатах, но они постоянно работают над тем, чтобы увеличить свое влияние внутри нашей страны. В первую очередь – через свое влияние на СМИ и через свою грантовую деятельность”, – заявил в своем видео Жорин.

По его словам, представители "Антифа" крайне агрессивно относятся к институту семьи и “ко всему естественному, что у нас есть”.

“Протесты в США достаточно ярко показали всю суть антифа-движения. Они показали их настоящее лицо, когда во время протестов за якобы права чернокожих они начали грабить магазины, заниматься мародерством, уничтожать государственные символы и создавать реальные расовые конфликты”, – отмечает Жорин.

В Украине было несколько заметных случаев нападения представителей антифашистов на проукраинских активистов, добавил он: в 2009 году, по словам Жорина, они убили одесского патриота Максима Чайку, а в 2018-м напали на ветерана войны на Донбассе, "киборга" Дмитрия Иващенко.

“У нас эти организации борются с украинской семьей, с украинской армией. Своей целью они считают уничтожение нашего национального государства как такового. Хотят принести сюда тот же беспорядок и разрушения, которые сейчас происходят в Штатах. Что, кстати, было бы на руку [президенту РФ Владимиру] Путину”, – считает руководитель штаба "Нацкорпуса".

В "Антифа" входят ультралевые организации, которые видят своей целью борьбу с фашизмом. Организованные антифашисты, скрывая лица, выходят на улицы, чтобы противодействовать крайним правым. Выступления "Антифа" в США часто сопровождаются насилием, писал "Голос Америки".

Трамп в августе прошлого года заявлял, что размышляет, не стоит ли причислить леворадикальное движение "Антифа" к террористическим организациям. Об этом он написал в Twitter перед началом митингов в Портленде, которые проводили как американские крайне правые группировки, так и "Антифа".

Американский президент снова высказал эту идею 31 мая 2020 года, после вспышки протестов в США, спровоцированных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.