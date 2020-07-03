Кравчук: Путину нужно опереться на фальсифицированную историю, чтобы оправдать неуклюже завуалированные территориальные претензии к Украине

Прошлое продолжает крепко держать нас в своих объятиях

75 лет назад закончилась самая большая и жестокая мировая война. Погибли десятки миллионов людей. Только в Украине было убито почти 8 млн граждан. За 75 лет написаны сотни исторических документальных книг, романов, исследований, рассекречены ранее тайные документы, опубликовано большое количество воспоминаний участников тех кровавых событий.

С тех пор выросло почти четыре новых поколения людей. Изменился мир. Мы живем в эпоху глобальных измерений и IT-технологий. Мы научились клонировать животных, пересаживать органы больным, изготавливать совершенные машины и устройства. Темпы научно-технического прогресса стремительны, и это уже не случайность, а тенденция.

Казалось бы, путь к состязанию разума на основе веры, истины и любви открыт, начнется эпоха торжества гуманизма, а не диких войн. К сожалению, этого не происходит. Правительства государств научились объединять добро и зло, а гуманизм, как полотно, вымачивать в людской крови. Планета страдает от военных конфликтов, терроризма, расовой вражды. Кипят горячие точки. Человечество тратит на оружие и вооруженные силы триллионы долларов.

Мы, украинцы, собственной кожей и душой ощущаем, что такое война, кровь и смерть. Мы каждый день видим, как умирают наши люди на Донбассе из-за российской агрессии, как приходит в упадок наша земля и то, что мы на ней построили. А потому я имею все основания оценить то, что происходит сегодня на моей, украинской, земле, и того, кому мы обязаны нашими слезами и кровью.

Сталин сказал, что "это в интересах СССР, родины трудящихся, чтобы между Рейхом и капиталистическим англо-французским блоком вспыхнула война"

Я не историк, а потому ни при каких условиях не буду состязаться с "историком" Владимиром Путиным. Я буду оперировать только документами. Речь пойдет прежде всего об истории Второй мировой войне и попытке президента РФ пересмотреть ее причины. Он стремится переиначить настоящую роль СССР в событиях тех бурных времен. Мы можем только догадываться, зачем это Путину. Настоящие причины известны, вероятно, только ему.

Аннексия Крыма Россией и ее агрессия на Донбассе дают мне основания утверждать: Путину нужно опереться на фальсифицированную историю, чтобы в случае потребности оправдать неуклюже завуалированные территориальные претензии к Украине. "Вернуть подаренные в свое время территории", "разобраться с Новороссией" и так далее.

А теперь я попрошу читателя набраться терпения и послушать позицию Иосифа Сталина, которая ярко свидетельствует о настоящих причинах Второй мировой войны. 19 августа 1939 года Сталин выступил с речью на политбюро Коммунистической партии, где изложил соображения в отношении пакта Молотова – Риббентропа о позиции СССР в тогда еще не развязанной войне.

Сталин говорит, что "война была предотвращена, когда мы, СССР, составили договор о взаимной помощи с Францией и Великобританией, но дальнейшие события могли бы привести к серьезным последствиям для СССР". Какие же это последствия?

Во-первых, "если мы, – сказал Сталин, – примем от Германии предложение составить пакт о ненападении с ней, то она бесспорно нападет на Польшу и война станет неотвратимой. Опыт последних 20 лет показал, что в мирные времена невозможно поддерживать коммунистическое движение в Европе в силе, достаточной, чтобы партия большевиков смогла захватить власть. Диктатура партии станет возможной только в условиях большой войны".

Во-вторых, "не сложно предвидеть, – заявил Сталин, – те важные преимущества, которые мы получим, действуя таким образом. Польша будет уничтожена еще до того, как Англия и Франция смогут прийти ей на помощь. В таком случае Германия уступит нам часть Польши".

В-третьих, Сталин цинично сказал, что "наше задание состоит в помощи Германии вести войну как можно дольше, чтобы не дать Англии и Франции победить Германию".

Вячеслав Молотов подписывает пакт о ненападении между СССР и Германией 23 августа 1939 года. Слева стоят Иоахим фон Риббентроп и Иосиф Сталин. Фото: IWM London / Wikipedia.org

Сталин сказал про потребность вести "активную коммунистическую пропаганду в англо-французском блоке... что также способствует советизации Франции". Что в случае победы Германия выйдет из войны "в таком истощенном состоянии, что начать войну против СССР сможет как минимум лет через десять... Германия будет слишком занята в других местах, чтобы на нас напасть".

И четвертое, Сталин сказал, что "это в интересах СССР, родины трудящихся, чтобы между Рейхом и капиталистическим англо-французским блоком вспыхнула война".

Откровеннее и фатальнее сказать, чем это сделал Сталин, сложно. Он верил, что сможет перехитрить и умиротворить Гитлера. Пакт Молотова – Риббентропа был подписан 23 августа 1939 года, и утвержден секретный протокол к нему. У Гитлера были развязаны руки для начала Второй мировой войны. Сталин ошибся. Германия в 1941 году напала на СССР.

Теперь я попрошу сравнить заявления Путина и речь Сталина и документы, подписанные представителями Советского Союза и Германии. Тогда каждому станет понятно, какой была настоящая история, а какой подает ее Путин.

И последнее. Я видел собственными глазами и лично пережил последствия Второй мировой войны. Во время нее погиб мой отец, Макар Алексеевич Кравчук, мои близкие родственники. Я вынес голод, холод и разные болезни.

Я никогда не позволю себе скептически, недостойно оценивать подвиг советских людей, их вклад в победу над фашизмом. Они действительно принесли неимоверные жертвы и выдержали ужасные муки. Но это вовсе не означает, что я должен закрывать глаза на правду истории и поддерживать тех, кто хочет забыть ее уроки или выслужиться перед кремлевскими политиками. Такая позиция очень опасна.

Обращаюсь ко всем быть правдивыми и внимательными, потому что речь идет о мире, жизни и смерти.

Искренне, Леонид Кравчук