ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Пой, ласточка, пой, Путин грозит войной". Соцсети обсуждают заявление президента РФ, что некоторые республики ушли из СССР с российскими землями

Пользователи соцсетей активно отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что некоторые вышедшие из состава СССР республики получили "в свой багаж огромное количество российских земель".

Путин: В СССР каждая республика получила багаж российских исторических территорий
Путин: В СССР каждая республика получила багаж российских исторических территорий
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в эфире программы "Москва. Путин. Кремль", которая вышла 21 июня на телеканале "Россия 1", заявил, что при создании Советского Союза некоторые республики, вошедшие в его состав, "получили огромное количество российских земель".

"При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то хотя бы уже тогда выходила с чем пришла и не тащила бы с собой подарки от русского народа", – заявил он.

Пользователи соцсетей не оставили без внимания это высказывание российского президента. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Пой, ласточка, пой, Путин грозит войной. Путин пригрозил забрать у соседних государств "подарки от русского народа". "Если республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа". Это фактически прямая угроза войной бывшим советским республикам. У Грузии, Молдовы и Украины часть территории уже де-факто насильственно отобрали и аннексировали. Эстонии, Латвии, Казахстану, Белоруссии – приготовиться (будут пытаться съесть полностью или по кускам)", – считает российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3244405435622413&id=100001589654713

"Посмотрел. Взял паузу в несколько минут на осмысливание услышанного. Посмотрел еще раз. Согласился со всеми, кто написал, что будет война. Будет. К моему огромному сожалению. Он сошел с ума. И он хочет свою империю", – поделился мнением бывший внефракционный нардеп Борислав Береза.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/videos/4587458487946888/

"В Кремле говорят, что не надо воспринимать слова Путина как территориальные претензии к соседям. Это уже трактовки и разъяснения, однако сам Путин говорит именно об этом. Крыма ему мало. Еще войны хотят, крови на Донбассе мало?" – задался вопросом журналист, собственный корреспондент информационного агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/3313675765332338

"Он окончательно сошел с ума", – написал волонтер и координатор "Руху опору капітуляції" Мирослав Гай.

https://www.facebook.com/myroslavhai/videos/10156966097827163/

"Украина - страна, которая провозгласила независимость и получила всенародное одобрение этой идеи на всей своей территории. Включая Крым и Севастополю. И никаких других легитимных референдумов относительно статуса страны и ее территориальной целостности с 1991 года больше не было. А Россия, так - незаконное образование, созданное группой заговорщиков, которые даже и не подумали обратиться к народу. Такая большая "ДНР" от Калиниграда до Владивостока. И с этой точки зрения первое, что должен сделать Путин - так это отдать Украину украденный в 1924 году Таганрог", – считает политический обозреватель Виталий Портников.

https://www.facebook.com/portnikov/posts/3735326126493760

Пользователи соцсети Twitter также активно обсуждают высказывание Путина.

Теги: Владимир Путин, СССР, Виталий Портников, Борислав Береза, Игорь Эйдман, Роман Цимбалюк, соцсети, суверенитет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Перебирать землю языком, ползая ночами по могилкам". Дочь Успенской обнародовала видео на свои стихи
"Перебирать землю языком, ползая ночами по могилкам". Дочь Успенской обнародовала видео на свои стихи
Белый мрамор, черный гранит и выразительный портрет. На могиле Началовой установили памятник. Фото
Белый мрамор, черный гранит и выразительный портрет. На могиле Началовой установили памятник. Фото
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Адвокат Ефремова: Близкий друг Михаила умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен
Адвокат Ефремова: Близкий друг Михаила умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
"Лучший из возможных подарков". Именинник Комаров рассказал, какой сюрприз приготовила ему супруга
"Лучший из возможных подарков". Именинник Комаров рассказал, какой сюрприз приготовила ему супруга
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Роковуха, которую мы заслужили". Полякова сделала ирокез и надела цепи
"Роковуха, которую мы заслужили". Полякова сделала ирокез и надела цепи
Тодоренко показала 80-летнего дедушку-стоматолога
Тодоренко показала 80-летнего дедушку-стоматолога
"Какое счастье быть папой". Monatik поделился снимком с детьми
"Какое счастье быть папой". Monatik поделился снимком с детьми
  "Зеленая рутонька". Участница "Х-фактор 10" Navka сняла клип в Каменце-Подольском. Видео
"Зеленая рутонька". Участница "Х-фактор 10" Navka сняла клип в Каменце-Подольском. Видео
Асмус и Харламов сообщили о разводе после восьми лет семейной жизни
Асмус и Харламов сообщили о разводе после восьми лет семейной жизни
Счастливый отец Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" показал жену и детей
Счастливый отец Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" показал жену и детей
"Так мило. Почти душераздирающе". Остин Грин позавтракал с сыновьями в постели
"Так мило. Почти душераздирающе". Остин Грин позавтракал с сыновьями в постели
Вайкуле пожаловалась на отсутствие работы
Вайкуле пожаловалась на отсутствие работы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS