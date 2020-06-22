"Пой, ласточка, пой, Путин грозит войной". Соцсети обсуждают заявление президента РФ, что некоторые республики ушли из СССР с российскими землями

Пользователи соцсетей активно отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что некоторые вышедшие из состава СССР республики получили "в свой багаж огромное количество российских земель".

Президент РФ Владимир Путин в эфире программы "Москва. Путин. Кремль", которая вышла 21 июня на телеканале "Россия 1", заявил, что при создании Советского Союза некоторые республики, вошедшие в его состав, "получили огромное количество российских земель".

"При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то хотя бы уже тогда выходила с чем пришла и не тащила бы с собой подарки от русского народа", – заявил он.

Пользователи соцсетей не оставили без внимания это высказывание российского президента. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Пой, ласточка, пой, Путин грозит войной. Путин пригрозил забрать у соседних государств "подарки от русского народа". "Если республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа". Это фактически прямая угроза войной бывшим советским республикам. У Грузии, Молдовы и Украины часть территории уже де-факто насильственно отобрали и аннексировали. Эстонии, Латвии, Казахстану, Белоруссии – приготовиться (будут пытаться съесть полностью или по кускам)", – считает российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

"Посмотрел. Взял паузу в несколько минут на осмысливание услышанного. Посмотрел еще раз. Согласился со всеми, кто написал, что будет война. Будет. К моему огромному сожалению. Он сошел с ума. И он хочет свою империю", – поделился мнением бывший внефракционный нардеп Борислав Береза.

"В Кремле говорят, что не надо воспринимать слова Путина как территориальные претензии к соседям. Это уже трактовки и разъяснения, однако сам Путин говорит именно об этом. Крыма ему мало. Еще войны хотят, крови на Донбассе мало?" – задался вопросом журналист, собственный корреспондент информационного агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

"Он окончательно сошел с ума", – написал волонтер и координатор "Руху опору капітуляції" Мирослав Гай.

"Украина - страна, которая провозгласила независимость и получила всенародное одобрение этой идеи на всей своей территории. Включая Крым и Севастополю. И никаких других легитимных референдумов относительно статуса страны и ее территориальной целостности с 1991 года больше не было. А Россия, так - незаконное образование, созданное группой заговорщиков, которые даже и не подумали обратиться к народу. Такая большая "ДНР" от Калиниграда до Владивостока. И с этой точки зрения первое, что должен сделать Путин - так это отдать Украину украденный в 1924 году Таганрог", – считает политический обозреватель Виталий Портников.

Пользователи соцсети Twitter также активно обсуждают высказывание Путина.

Любопытно, о каких республиках, вошедших в состав СССР и после получивших "подарки от русского народа" в виде территорий, говорит Путин?! *

БССР, УССР и ЗСФСР не входили в СССР, они его учредили...

Казахская ССР - это Киргизская/Казахская АССР в составе РСФСР... pic.twitter.com/9YuyuxjtuC — Василий Канашенок (@vasyonok) June 21, 2020

«При этом при выходе из состава СССР, по мнению президента России, каждой из этих республик нужно было "выходить с чем она пришла" и не "тащить с собой подарки от русского народа"».

«Подарки от русского народа» - более циничного я слышал только про «Курск» - «он утонул»... — * (@LOGINGAVTO) June 22, 2020

подарки от русского народа были в основном расстрелы, лагеря, геноцид, переселение, так себе подарки — дзэн и печенье (@kkkumbaya) June 21, 2020

Интересно, оно действительно думает, что более 100 народов ДОБРОВОЛЬНО вошли в состав России-СССР? Имперец и не может мыслить по другому.

Россия покорила такую территорию совершая страшные военные преступления и геноцид против народов, которые теперь, оказывается, ей ещё должны pic.twitter.com/qfqJztwfHc — * ιtαuskαs * (@A_Vit_) June 21, 2020