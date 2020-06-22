Путин пригрозил забрать у соседних государств "подарки от русского народа". Это фактически прямая угроза войной бывшим советским республикам

Пой, ласточка, пой, Путин грозит войной.

Путин пригрозил забрать у соседних государств "подарки от русского народа". "Если республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!"

Это фактически прямая угроза войной бывшим советским республикам. У Грузии, Молдовы и Украины часть территорий уже де-факто насильственно отобрали и аннексировали. Эстонии, Латвии, Казахстану, Беларуси – приготовиться (будут пытаться съесть полностью или по кускам). Неслучайно захват Прибалтики Путин недавно с пеной у рта отстаивал в своей "исторической" статье.

Интересно, а якуты, татары, башкиры, народы Северного Кавказа, буряты, чуваши, карелы, мордва, тувинцы и другие остающиеся в "тюрьме народов" не "государствообразующие", то есть, по сути, колонизованные нации тоже имеют право потребовать назад свои подаренные (вернее, захваченные Москвой, часто с большой кровью) территории?

Чем быстрее падает рейтинг Путина, тем агрессивней становится его риторика. Бункерно-туннельный (п)резидент пытается вернуть себе популярность, сделав ставку на агрессивный национализм, направленный против соседей. Это грозит новыми военными авантюрами.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора