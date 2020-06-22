Путин обвиняет украинцев в сотрудничестве с нацистами, но не говорит о 400 тыс. русских, воевавших на стороне Третьего рейха – замглавы МИД Украины

Президент России Владимир Путин манипулирует данными о коллаборационизме украинцев с нацистской Германией в годы Второй мировой войны.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар, комментируя обвинения украинцев в коллаборационизме, высказанные Путиным в статье для американского журнала The National Interest.

"Он обвиняет украинцев в коллаборационизме, но ничего не говорит об участии россиян в вооруженных формированиях Третьего рейха. Но то, что более 400 тыс. этнических русских воевали на стороне нацистской Германии, – исторический факт", – подчеркнул дипломат.

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