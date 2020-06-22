Шмыгаль выступил с обращением по случаю годовщины нападения Германии на СССР

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 22 июня 1941 года Вторая мировая война "ворвалась в каждый украинский дом".

Об этом говорится в обращении главы украинского правительства, опубликованном в Telegram.

"Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 млн украинцев. Это ужасные цифры", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что "мы обязательно прогоним врага с украинской земли", проведя аналогию между агрессией нацистской Германии в середине XX века и нынешней агрессией России.

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