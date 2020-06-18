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Эстония вызвала посла РФ из-за инициативы Госдумы об отмене документа, осуждающего пакт Молотова-Риббентропа

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что пакт Молотова-Риббентропа привел к разделению мира двумя тоталитарными режимами – СССР и нацистской Германией – и проложил путь ко Второй мировой войне.

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Комитет Госдумы поддержал законопроект 9 июня и направил его на дальнейшее рассмотрение
Комитет Госдумы поддержал законопроект 9 июня и направил его на дальнейшее рассмотрение
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации в связи с инициативой Госдумы об отмене резолюции, которая осуждает пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы. Об этом говорится на сайте эстонского ведомства.

"Мы выражаем недовольство по поводу правовой инициативы, рассматриваемой в Государственной думе. Международное сообщество неоднократно самым решительным образом осуждало пакт Молотова-Риббентропа. Пакт и его секретные протоколы привели непосредственно к циничному разделению мира двумя тоталитарными режимами и проложили путь ко Второй мировой войне, одной из самых страшных глав в нашей общей истории", – заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Данный законопроект был представлен в Государственную думу 27 мая. Комитет по международным делам Государственной думы поддержал законопроект 9 июня и направил его на дальнейшее рассмотрение.

Согласно пояснительной записке (.pdf) к законопроекту, документ предлагает признать недействующим на территории РФ постановление съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года". Авторы законопроекта считают, что документ не соответствует принципам исторической справедливости и был принят под давлением внешних сил. Кроме того, в законопроекте говорится, что данное постановление стало дополнительным фактором распада СССР.

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом был подписан 23 августа 1939 года главами ведомств по иностранным делам Германии и СССР Иоахимом Риббентропом и Вячеславом Молотовым. Согласно договору, стороны обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны.

Пакт включал в себя секретный дополнительный протокол о разграничении между сторонами сфер интересов в Восточной Европе на случай "территориально-политического переустройства". Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных областей Польши и Бессарабии в сферу интересов СССР. Литва и западная часть Польши были отнесены в сферу интересов Германии.

Теги: Россия, Германия, Эстония, Вторая мировая война
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