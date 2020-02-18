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СССР является незаконным образованием, созданным группой преступников – российский историк

Советский Союз и Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика – незаконные образования, созданные для захвата власти на территории России. В этом уверен российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов.

СССР был создан группой преступников, считает историк Зубов
СССР был создан группой преступников, считает историк Зубов
Фото: pixabay.com

Российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов заявил, что Советский Союз является незаконным образованием и считать Россию наследницей СССР глупо. Об этом он рассказал в блоге издания "Обозреватель".

"Советский Союз и советская РСФСР – это незаконные образования, которые были созданы группой преступников способом захвата власти на территории России. Покорив Россию, найдя себе немало сторонников среди всех народов России, к нашему стыду, они управляли 70 лет", – отметил он.

По его мнению, современной России "совершенно глупо считать себя продолжателем СССР".  Зубов уверен, что Россия скорее является "восстановителем российского государства, разрушенного большевиками".

Зубов также подчеркнул, что мнение судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского о незаконности СССР глубоко возмутило президента России Владимира Путина.

"Многие тогда шутили – а может, и не совсем шутили, – что предложение Путина поставить Конституционный и Верховный суд в зависимость от его воли – результат этого особого мнения судьи Арановского", – заметил он.

Он добавил, что Путин и его окружение – это люди, которые в глубине души абсолютно преданы коммунистическому советскому прошлому и желают его в той или иной форме продолжать. 

Накануне судья Арановский назвал Советский Союз "незаконно созданным государством" и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской властиПо его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям".

В ответ на заявление судьи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза, пишет "Газета.ru".

Теги: Россия, Владимир Путин, СССР, Андрей Зубов
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