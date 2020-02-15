Штайнмайер: Россия снова сделала военную силу и насильственное изменение границ инструментом политики

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Россия аннексировала Крым "без оглядки на международное право".

Действия России снова сделали насильственное изменение границ в Европе инструментом политики. Об этом заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 15 февраля на открытии Мюнхенской конференции по безопасности. Текст речи Штайнмайера опубликован на его официальном сайте.

"Россия, справедливо или несправедливо обиженная, не просто аннексировала Крым без оглядки на международное право. Это сделало военное насилие и насильственное изменение границ на Европейском континенте инструментом политики", – подчеркнул Штайнмайер.

По его словам, действия России привели к "неопределенности, непредсказуемости, конфронтации и кризису доверия".

Президент ФРГ также обвинил нынешнюю администрацию США в непонимании роли международного сотрудничества. Китай, по мнению Штайнмайера, "признает международное право только там, где это не противоречит его собственным интересам".

"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Читайте полный текст речи Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Штайнмайер подчеркнул, что действия и способ мышления России, США и Китая "вредят нам всем".

"Мы возвращаемся к классической дилемме безопасности. Неизбежные последствия – рост недоверия… Больше вооружений, меньше безопасности. Вплоть до новой гонки ядерных вооружений", – подчеркнул он.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.