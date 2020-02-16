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В США сомневаются, что Россия сможет сама завершить строительство "Северного потока – 2"

По мнению министра энергетики США Дэна Бруйетта, американские санкции станут причиной длительной задержки в завершении строительства газопровода "Северный поток – 2".

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Строительство газопровода "Северный поток 2" может затянуться
Строительство газопровода "Северный поток – 2" может затянуться
Фото: EPA

Россия не сможет самостоятельно завершить строительство газопровода "Северный поток – 2" после того, как оно прервалось из-за американский санкций. Об этом заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля, сообщает "Немецкая волна".

Бруйетт опроверг информацию, что американские санкции вызовут лишь короткую задержку строительства. Он подчеркнул, что задержка будет очень длительной, потому что у России нет необходимых технологий.

Также американский министр заявил, что не доверяет заявлениям о том, что строительство "Северного потока – 2" почти завершено.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году ГерманияФинляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В минфине США заявили, что санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик "Северного потока – 2", швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что санкции США против компаний, связанных с "Северным потоком – 2", могут отложить завершение его строительства на несколько месяцев.

Оператор "Северного потока – 2" 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км почти из 2460 км, газопровод достроен на 93%.

Теги: Россия, США, Германия, газопровод, Северный поток – 2, Дэн Бруйетт
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