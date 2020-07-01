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Борислав Береза
Борислав Береза

Бывший внефракционный народный депутат Украины.


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Путин может развязать новую войну, чтобы получить пресную воду для Крыма и поднять свой рейтинг. Чужие жизни для него ничего не стоят

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В 2020 году Россия может начать военное вторжение в Украину из-за нехватки воды в Крыму. Об этом говорится в сводках ГУР, в отчете аналитика американского центра The Jamestown Foundation Пола Гобла и в заявлении экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса. Более того, последний источник предупреждает о том, что уже осенью 2020 года российский глава Владимир Путин может начать новое наступление и провести вторжение в Украину, чтобы захватить дамбу в Херсоне, которая перекрывает воду из Днепра в Крым. При этом в Кремле будут оправдываться за это вооруженное вторжение гуманитарной катастрофой, чтобы избежать резкой критики и жестких последствий со стороны Запада. Угроза более чем очевидна. К этому надо добавить, что рейтинг Путина в РФ катастрофически, для руководства России, снижается. Рейтинг доверия к Путину опустился уже до 25%.

Исправить эту ситуацию можно двумя способами. Первый – это поднятие благосостояния населения РФ. Второй – это маленькая победоносная война, когда на имперских амбициях и на риторике противопоставления РФ к Украине и Западу можно объединить вокруг Путина большую часть населения РФ. Первый способ требует серьезных экономических реформ и качественных изменений в судебно-правовой системе РФ, на что Путин не решится и не пойдет. А вот развязать новую кровавую войну и убить несколько тысяч украинцев и россиян во имя поднятия своего рейтинга он может. Чужие жизни для него ничего не стоят. Дежурные пропагандисты Кремля легко оправдают Путина и качественно промоют мозги и так зазомбированных россиян.

Приказ о призыве граждан РФ, которые находятся в запасе, – это тревожный сигнал для Украины. Что он значит? Что по решению Путина некоторых офицеров и солдат запаса, приписанных на случай войны или других чрезвычайных ситуаций к воинским частям и учреждениям, временно вызовут в вооруженные силы, части национальной гвардии РФ, органы госохраны и Федеральной службы безопасности. Длительность их пребывания в военном строю согласована с органами исполнительной власти субъектов РФ и прописана в специальном положении. При этом положение жестко ограничивает продолжительность военных сборов – они не могут превышать два месяца – и ранее в приказе всегда это указывали. Сейчас это в приказе Путина не прописано. Он готовится к военным действиям.

Поэтому нужно уже сегодня подготовиться к обороне. Необходимо не только озаботиться оборонно-заградительными действиями, но и немедленно начать консультации по этому вопросу с нашими западными партнерами и НАТО. Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить вторжение, не допустить новой оккупации части территории Украины и не дать доступ Путину к пресной воде, а также всесторонне подготовиться к защите Украины от кремлевского фюрера.

В 2014 году Путин воспользовался моментом, к которому давно готовился, и оттяпал Крым, после чего захватил часть Украины еще и на Донбассе. Теперь он хочет оккупировать еще часть нашего государства. Промедление и бездействие будут на совести Зеленского. Путин уже ведет полномасштабную техническую, политическую и военную подготовку, чтобы получить воду. И если любой из сценариев получения воды в Крым будет Путиным реализован, то вина за это также будет на Зеленском. А видосиком эту проблему не решить.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, война, военные, оккупация, Борислав Береза, вторжение
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